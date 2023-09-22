В Пентагоне сравнили Украину с лабораторией для изучения инновационных военных технологий

Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин отметила, что в стране применяются, в частности, технологии искусственного интеллекта, которые помогают Киеву и его союзникам давать более точные оценки ходу боевых действий

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Украина стала лабораторией для изучения инновационных технологий в оборонной сфере.

"Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось [во время военных операций], потому что они создавали определенные вещи, применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести и применить. И такой цикл очень важен. [В настоящее время] Украина - это лаборатория для изучения военных инноваций", - сказала она, выступая в среду в Институте Рональда Рейгана.

По словам Карлин, на Украине применяются, в частности, технологии искусственного интеллекта, которые помогают Киеву и его союзникам давать более точные оценки ходу боевых действий и понимать, в чем наиболее нуждается Украина.

Карлин добавила, что в 2024 году Пентагон планирует выделить $145 млрд на новейшие исследования и разработки.