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Израильская компания поставит сотни беспилотников неназванной европейской стране

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Барражирующий боеприпас SkyStriker (позднего варианта) израильской компании Elbit Systems. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 35 кг. Аппарат может нести боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от решаемых задач. Баку, Азербайджан, сентябрь
Барражирующий боеприпас SkyStriker (позднего варианта) израильской компании Elbit Systems. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 35 кг. Аппарат может нести боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от решаемых задач. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Израильская компания Elbit Systems поставит сотни барражирующих боеприпасов SkyStriker неназванной европейской стране, которая, вероятно, не является членом НАТО. Об этом сообщает Defense News.

Сумма сделки составляет 95 миллионов долларов. Взаимодействие по контракту с неназванной страной должно продлиться два года.

Боеприпас SkyStriker был представлен в 2017 году на авиасалоне в Париже. Беспилотник неоднократно успешно применялся в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе.

Барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Дальность полета SkyStriker — до 100 километров. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор.

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Страны
Израиль
Сирия
Компании
Elbit Systems
Проекты
NATO
БПЛА
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