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ТАСС

В МИД РФ заявили, что скандал Польши и Украины вряд ли повлияет на военные поставки Киеву

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Флаги Польши и Украины во время демонстрации в поддержку оппозиционного движения на Украине
Флаги Польши и Украины во время демонстрации в поддержку оппозиционного движения на Украине.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Однако эта ситуация показательна с точки зрения реальности отношений между Украиной и теми государствами, "под внешнее управление которых она так сильно стремилась", отметил замглавы ведомства Александр Грушко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Скандал и разлад в отношениях Польши и Украины вряд ли повлияет на военные поставки киевскому режиму. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вряд ли это повлияет на военные поставки, потому что все решения на соответствующем политическом уровне и в соответствующих столицах уже приняты. Но тем не менее эта ситуация весьма показательна с точки зрения реальности отношений между Украиной и теми государствами, под внешнее управление которых она так сильно стремилась", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, повлияет ли разлад между Польшей и Украиной на военные поставки Киеву.

Как отметил дипломат, эта ситуация свидетельствует о том, что европейские страны все-таки стремятся следовать своим интересам. "Это и четкий сигнал того, что страны Европейского союза будут четко придерживаться собственных национальных интересов, защищать рынок. Никому конкурент не нужен, будь то сельскохозяйственная, промышленность или какая-то другая область", - добавил Грушко.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии (ЕК) установить сначала до 5 июня, а затем - до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, ЕК нарушает положения соглашения об ассоциации и условия свободного рынка, поэтому Украина готова отстаивать свои права в судах.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши Анджей Дуда, комментируя журналистам односторонний запрет на ввоз украинского зерна, заметил, что Киев ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности, но Варшава имеет право защищать себя от возможного вреда. 

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