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В США назвали удар по МиГ-29 ВСУ боевым дебютом нового «Ланцета». Что указывает на эффективность российского дрона?

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Беспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс (David Axe).

Он обратил внимание, что российские дроны теперь имеют дальность действия до 45 миль (72 километра). По словам журналиста, об этом свидетельствует инцидент на авиабазе Долгинцево. «Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — утверждает он. Экс также допустил, что удар мог стать дебютом нового «Ланцета», который является «одним из самых эффективных дронов-камикадзе».

Обозреватель издания добавил, что произошедшее вызывает тревогу. Он уточнил, что ВСУ придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

Украина столкнулась с нехваткой средств ПВО

Эксперт также указал на тот факт, что за атакой «Ланцета» сверху наблюдал второй беспилотник. По его мнению, это указывает на то, что украинская противовоздушная оборона (ПВО) в том районе не была активна или не работала.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США призывают партнеров поставить Украине системы ПВО в преддверии зимы. По его словам, союзникам стоит «тщательнее поискать» в своих арсеналах дополнительные средства для помощи ВСУ, поскольку в настоящее время системы ПВО остаются самым необходимым видом боевой техники для Украины.

Владимир Зеленский лично признавался премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в слабости украинских средств ПВО. В ходе телефонного разговора он проинформировал собеседника о ситуации на поле боя. «Было сделано очень много. Но с усилением противовоздушной обороны мы сможем сделать еще больше», — заявил он.

При этом «Ланцетам» напророчили роль убийцы украинской ПВО. Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов обратил внимание на разработанный контейнер для запуска сразу нескольких беспилотников со складываемыми крыльями и хвостовым оперением. Он предположил, что это позволит практически гарантированно выводить из строя системы ПВО за счет одновременной атаки с различных ракурсов.

Преимущества «Ланцета»

Дрон-камикадзе «Ланцет» опасен для ВСУ из-за бесшумной работы. Уникальность российского беспилотника объяснил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, бесшумная работа двигателя затрудняет обнаружение БПЛА средствами украинской ПВО. «Ведь беспилотники обнаруживают не только радиолокационными станциями. Когда слышишь тарахтелку — ага, летит беспилотник. А если ты не видишь и не слышишь, то беспилотник может подкрасться незаметно и ты не успеешь никаких мер предосторожности применить, сбить его», — сказал специалист.

В свою очередь, обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу пришел к выводу, что «Ланцет» стал массовым убийцей военной техники. Он назвал дрон простой, но смертоносной платформой, способной находиться в воздухе длительное время. Также он отметил, что аппарат с двумя X-образными крыльями весит всего 12 килограммов, но несет полезную нагрузку массой три килограмма.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
БПЛА
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