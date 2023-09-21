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ТАСС

Штурмовики ВС РФ начали применять робота БР-2 с пулеметной турелью в зоне спецоперации

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Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Применение комплекса обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, сообщил источник

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ начали применять в зоне спецоперации наземную роботизированную платформу БР-2, оснащенную подвижной пулеметной установкой. Об этом ТАСС заявил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Колесный робототехнический комплекс БР-2 уже используется российскими штурмовыми отрядами в зоне СВО. Платформа может использоваться для перевозки грузов, но в основном применяется сейчас с турелью. В том числе и в боевой работе. Применение комплекса обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, допустим, когда противник защищен амбразурами. Если нужно произвести перебежку от одного до другого здания, платформа может как наступать самостоятельно, так и использоваться в качестве прикрытия для российских бойцов", - сообщил источник.

Собеседник ТАСС добавил, что комплекс разработан одним из российских научно-производственных объединений (НПО) совместно с благотворительным фондом "Народный фронт". Подвижная турель позволяет оснастить боевую платформу любым изделием. "В том числе комплекс может применяться с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, гранатометом и противотанковым управляемым ракетным комплексом", - уточнил источник.

Ранее сообщалось, что НПО совместно с "Народным фронтом" разработали для применения в зоне СВО робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых. 

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