Эксперт заявил, что у Киева в мае не было средств для захвата обширных территорий

По мнению аналитика американского Центра военно-морских исследований Майкла Кофмана, у Украины имелось вооружение, которое Запад был готов дать в короткие сроки

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Украина в мае 2023 года не располагала достаточными средствами, необходимыми для завоевания обширных территорий. Такое мнение высказал аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман в интервью журналу Der Spiegel.

"Конечно, у них этого не было", - сказал Кофман. Таким образом он прокомментировал вопрос журналиста о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в мае, что у украинцев есть все необходимое, чтобы добиться существенного захвата территорий. "У них было то, что Запад был готов дать в короткие сроки и в соответствии с политическими требованиями. Затем наступление все больше и больше откладывалось, и российские военные все больше и больше расширяли свои оборонительные позиции", - констатировал аналитик.

Проблема, по его словам, росла. "Украинские военные пытались оправдать ожидания", - резюмировал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.