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ТАСС

Панков отметил, что не стоит связывать соглашение об обеспечении войск ОДКБ с СВО

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Николай Панков. Архивное фото
Николай Панков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Замминистра обороны РФ отметил, что это очень прагматичный законопроект, он позволяет оптимизировать материально-техническое обеспечение, транспортную логистику

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) касается учений стран организации, его не стоит связывать с проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента РФ статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Я бы его [документ] не стал бы напрямую увязывать с проведением специальной военной операции. И по тексту самого законопроекта понятно на что он направлен, он направлен на совместные учения, он направлен на совместную оперативно-боевую подготовку и на совместное применение коллективных сил ОДКБ, применительно к СВО нет ни одного из этих условий", - сказал Панков в ходе заседания Государственной думы РФ.

Он отметил, что это очень прагматичный законопроект, он позволяет оптимизировать материально-техническое обеспечение, транспортную логистику. По словам Панкова, на текущий момент, не считая России, договор ратифицирован тремя странами из шести подписавших.

Ранее во вторник сообщалось, что Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил ОДКБ. Документ был внесен на ратификацию в палату президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Соглашение подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года. 

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