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ТАСС

Глава Пентагона призвал нарастить поставки Киеву боеприпасов для ПВО в преддверии зимы

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Ллойд Остин также выступил за отправку на Украину артиллерийских снарядов

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Западным странам следует передать Украине дополнительные боеприпасы к системам ПВО в преддверии зимы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

"На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров поискать тщательнее [в своих арсеналах] и передать всевозможные боеприпасы для ПВО", - сказал он. Глава Пентагона отметил, что системы ПВО "будут оставаться самым необходимым видом [вооружений] для Украины". Кроме того, он выступил за отправку на Украину артиллерийских снарядов. 

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Страны
Германия
США
Украина
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