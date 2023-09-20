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ТАСС

В ФРГ заявили, что на базе Рамштайн не обсуждали тему возможных поставок Украине Taurus

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Авиабаза Рамштайн
Авиабаза Рамштайн.
Источник изображения: Alexander Scheuber/ Getty Images

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Тема возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus не обсуждалась на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, прошедшей на американской одноименной авиабазе в Германии; никакой новой информации по этому вопросу пока нет. Об этом заявила статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер.

"Здесь этот вопрос не поднимался", - сказала она на американской авиабазе. "Темами были противовоздушная оборона, боеприпасы, артиллерия и то, как мы хотим укреплять будущие украинские вооруженные силы", - добавила она. "О ракетах Taurus ничего нового сказать не могу", - подчеркнула Мёллер. "Министр [обороны ФРГ] все сказал об этом в пятницу", - резюмировала Мёллер.

На встрече на базе Рамштайн Мёллер представляет главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который не смог присутствовать лично из-за заражения коронавирусной инфекцией. 

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Страны
Германия
США
Украина
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