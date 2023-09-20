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ТАСС

В Минцифры считают, что реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года

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Источник изображения: Виталий Невар/ ТАСС

По словам замглавы ведомства Олега Качанова, это связано с "жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года, заявил замминистра цифрового развития Олег Качанов на конференции CNews "Цифровизация в госсекторе: итоги 2023".

По его словам, это связано с "жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности" - сведения в нем составляют служебную тайну и касаются лиц на всей территории России.

"Его [реестра] полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года", - сказал замглавы Минцифры, добавив, что "это вот так вот не берется". Также, по его мнению, полноценная работа реестра требует каналов связи и их защиты.

Опубликованный в мае проект положения о реестре предполагал, что Минцифры создаст и введет реестр в эксплуатацию до конца 2023 года, однако обеспечить формирование записей в нем планировалось с начала 2025-го.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, 14 апреля. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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