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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" заявил о существенном росте темпов разработки и производства российского стрелкового оружия

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" за пять лет значительно расширил экспортную линейку российского стрелкового оружия за счет увеличения темпов его разработки и производства, заявил глава компании Александр Михеев.

"За последние 5 лет российские оружейные предприятия существенно нарастили номенклатуру выпускаемой продукции. (...) Благодаря этому сегодня "Рособоронэкспорт" может предложить своим партнерам более 90 образцов стрелкового оружия, полностью закрывающих потребности любых армейских и специальных подразделений", - сказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По его словам, многие представленные на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя.

"При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от Концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", - заявил Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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