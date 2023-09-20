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ТАСС

Ростех сообщил, что выпуск танков, РСЗО и ТОС вырос сильнее всего в рамках ГОЗ

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ТОС-1А
ТОС-1А.
Источник изображения: Антон Тушин

Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил, что задействованные в выполнении ГОЗ предприятия работают круглосуточно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наибольший рост производства в рамках выполнения Гособоронзаказа (ГОЗ) коснулся танков и боевых машин на их базе, реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), тепловизионных систем и средств поражения. Об этом по случаю Дня оружейника журналистам сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Предприятия, задействованные в выполнении ГОЗ, работают круглосуточно. Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам - в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения. В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и т. д." - сообщил он.

В августе глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что предприятия госкорпорации полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для специальной военной операции. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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