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ТАСС

Ростех создает новые снаряды к САУ "Мальва" для преимущества перед орудиями НАТО

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152-мм/47 самоходная гаубица на колёсном шасси 2С43 "Мальва" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод") в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023". По своим баллистическим характеристикам орудие примерн
152-мм/47 самоходная гаубица на колёсном шасси 2С43 "Мальва" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод") в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023". По своим баллистическим характеристикам орудие примерно соответствует западным гаубицам калибра 155-мм/39. Кубинка, 15.08.2023.
Источник изображения: Михаил Жердев

Орудие обладает режимом стрельбы "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" создает новое поколение управляемых боеприпасов для самоходного артиллерийского орудия "Мальва", которые обеспечат преимущество перед артиллерией НАТО. Об этом по случаю Дня оружейника журналистам сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Ведем новые разработки в сфере высокоточного оружия. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сообщил он.

Минобороны РФ в августе на форуме "Армия-2023" подписало госконтракт на поставку гаубиц 2С43 "Мальва". Эта 152-миллиметровая самоходка, разработанная в ЦНИИ "Буревестник", обладает открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также САУ помещается в транспортный самолет Ил-76. "Мальва" более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

Орудие обладает режимом стрельбы "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. 

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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