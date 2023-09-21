Новые формирования Вооруженных Сил России. Продолжение-2

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новые формирования Вооруженных Сил России. Продолжение.

Первая часть

В составе ВДВ сформирована 44-я (воздушно-десантная?) дивизия в составе 111-го мотострелкового полка (бывший 111-й полк моб. резерва ДНР) и 387-го мотострелкового полка. Прежняя 44-я учебная воздушно-десантная дивизия в 1987 г. была преобразована в 242-й учебный центр ВДВ, существующий и поныне.

Проводы бойцов 387-го мотострелкового полка 44-й воздушно-десантной дивизии ВДВ. Рязанская область, декабрь 2022 г. источник https://rg62.info/2022/12/11/v-seti-opublikovany-snimki-i-video-s-mitinga-pered-otpravkoj-ryazanczev-v-zonu-svo/

В составе 98-й воздушно-десантной дивизии сформирован 299-й гв.парашютно-десантный полк. В составе 106-й воздушно-десантной дивизии сформирован 119-й парашютно-десантный полк. Дивизии также получили на усиление танковый батальон и тяжелую артиллерию калибра 152 мм, т.е. фактически перешли на штат десантно-штурмовых дивизий.

В составе 25-й общевойсковой армии сформирована 164-я мотострелковая бригада

источники https://www.youtube.com/watch?v=Zka14Djb9VE

https://kamgov.ru/news/kamcatskie-bojcy-110-j-brigady-v-zone-provedenia-specoperacii-obespeceny-bronezasitoj-i-oborudovaniem-65390

Судя по опубликованной на зарубежном ресурсе схеме, в составе 25-й армии будет сформирована 11-я танковая бригада и 73-я артиллерийская бригада.