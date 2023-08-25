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Новые формирования Вооруженных Сил России

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новые формирования российских Вооруженных Сил.

По сообщению в телеграмм-канале МаrZOеV / Марзоев Олег , на базе 22-го армейского корпуса Черноморского флота развернута 18-я общевойсковая армия.

На территории бывшего советского Приволжско-Уральского военного округа развернута новая 25-я резервная [общевойсковая] армия. В составе армии развернута новая 67-я мотострелковая дивизия.

Эмблема возрожденной 18-й общевойсковой армии (с) источник https://t.me/marzoev_oleg/4711

Командир 67-й мотострелковой дивизии полковник Зульфат Нигматзянов, врио командующего 25-й общевойсковой армии генерал-майор Андрей Серицкий (с) источник https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/166316.html

По сведениям, опубликованным в интернет-издании "Известия", 14-й армейский корпус Северного Флота будет развернут в общевойсковую прмию. Нет сомнений , что подобная участь ждет и 11-й армейский корпус Балтийского флота в Калининградской области.

Согласно информации в опубликованном некрологе на странице социальной сети "ВКонтакте" , 55-я дивизия морской пехоты восстановлена. Формирование произошло на базе 155-й бригады морской пехоты.

Бойцы 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского Флота в зоне СВО (с) источник https://vk.com/wall335538107_1924

До 1 декабря 2023 г. на базе 31-й десантно-штурмовой бригады будет возрождена 104-я десантно-штурмовая дивизия.

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