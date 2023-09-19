Самый дальний Запад на самом крайнем Юге

Поставленные на Украину бронемашины австралийской разработки и производства типа Bushmaster склонны к возгоранию при поражении бронебойными пулями. Фото Владимира Карнозова.

Армии Австралии и Новой Зеландии предназначены для внешнего употребления

Географически удаленные от всех основных центров цивилизации, Австралия и Новая Зеландия являются полноправными составными частями англосаксонского мира. Который, в свою очередь, является своеобразным «ядром Запада» в его нынешнем понимании («Вашингтон продвигает меньшего брата», «НВО», от 16.07.21).

АРМИИ-ИНТЕРВЕНТЫ

Страна-материк Австралия, и тем более страна-архипелаг Новая Зеландия защищены от внешнего вторжения океанскими просторами (правда, в первой половине 1942 года так не казалось, но это было в далеком прошлом). Поэтому их армии ориентированы в первую очередь на внешние интервенции (как и все прочие англосаксонские армии).

Общий военный потенциал Австралии на порядок выше, чем военный потенциал Новой Зеландии. Поэтому первая является в некоторых отношениях даже более близким союзником Соединенных Штатов, чем Великобритания и Канада. Вторая же в значительной степени оказалась «вещью в себе».

Австралия обладает довольно развитым собственным военно-промышленным комплексом, который, однако, практически не создает никакого собственного оружия. Он строит БТР, артиллерийские орудия, самолеты, вертолеты, ракеты, корабли, но почти всё это – по иностранным лицензиям и проектам. Единственным австралийским продуктом была противолодочная ракета «Икара», но к настоящему времени она устарела.

Еще будучи доминионом Великобритании, Австралия была включена в систему военного строительства этой страны, а по ходу Второй мировой войны сама собой «втянулась» в американскую систему. Соответственно именно эти две страны (а также еще одна англосаксонская страна Канада) были и остаются основными поставщиками боевой техники для ВС Австралии.

Впрочем, поставляли оружие в Австралию и другие страны Запада. Так, вместо британских «Центурионов» основными танками австралийской армии долгое время были немецкие «Леопард-1». По немецкому проекту построены австралийские фрегаты типа «Анзак». Основу истребительной авиации Австралии почти два десятилетия составляли французские «Миражи-3». Во всех видах ВС Австралии имеется значительное количество французских вертолетов (включая франко-немецкие боевые вертолеты «Тигр»), а также разнообразное ракетное и торпедное вооружение.

Подводный флот Австралии состоит из шведских подводных лодок (ПЛ) типа «Коллинз» (они сменили британские «Обероны»), а наземная ПВО – из шведских же переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) RBS-70. Учебная авиация австралийских ВВС укомплектована в основном швейцарскими самолетами РС-9 и РС-21 (наряду с британскими «Хоками»).

В Италии приобретались буксируемые орудия, учебные и транспортные самолеты, тральщики. Вертолеты морской авиации оснащены норвежскими противокорабельными ракетами (ПКР) «Пингвин». По испанским проектам построены для ВМС Австралии эсминцы типа «Хобарт» и УДК типа «Канберра». Еще одним поставщиком боевой техники для Австралии становится Республика Корея. Канберра закупит у Сеула самоходные артиллерийские установки (САУ) К9 и боевые машины пехоты (БМП) К21.

Тем не менее англосаксонская техника доминирует в австралийской армии – в том числе эксклюзивная или «почти эксклюзивная». Так, американские танки «Абрамс» экспортировались в несколько арабских стран, но ни в одну страну Западного мира. Единственным исключением стала Австралия, где «Абрамсы» сменили вышеупомянутые «Леопарды-1». Австралия была единственной, кроме самих Соединенных Штатов, страной, на вооружении ВВС которой долгое время состояли бомбардировщики F(В)-111. Также только в Австралию (кроме авиации ВМС США) были поставлены истребители-бомбардировщики F/A-18F «Супер Хорнет» и самолеты РЭБ ЕА-18G «Гроулер». Хотя в Австралии «Хорнеты», «Супер Хорнеты» и «Гроулеры» применяются в наземном варианте, они могут летать и с американских авианосцев, что значительно повышает их ценность для Вашингтона в рамках участия Австралии в американских интервенциях. К американским «почти эксклюзивам» для Австралии также относятся 155-мм гаубица М777, противолодочный самолет Р-8, транспортный самолет С-17.

Значительную часть парка бронетранспортеров (БТР) австралийской армии составляют машины ASLAV, производимые по канадской лицензии (Канада, в свою очередь, создала их на базе швейцарского БТР «Пирана»).

Кроме того, 1052 бронеавтомобиля «Бушмастер» в 2005–2014 годах были произведены в Австралии по лицензии такой мирной и «условно англосаксонской» страны, как Ирландия. Теперь именно Австралия выпускает «Бушмастеры» еще и на экспорт, поскольку сама Ирландия их производство «не тянет».

Вместо «Хорнетов» поступают на вооружение американские истребители 5-го поколения F-35А, танки М1А2SEPv3 заменят старые М1А1, а боевые вертолеты АН-64Е «Апач» – европейские «Тигры».

У гораздо более слабой во всех отношениях и при этом гораздо более далекой от любого потенциального агрессора Новой Зеландии доля англосаксонской боевой техники еще выше, чем у Австралии – тем более что эта самая Австралия тоже находится среди экспортеров оружия для Новой Зеландии.

Правда, эти поставки были довольно скромными и сводились к перепродаже американских штурмовиков А-4 и норвежских ПКР «Пингвин».

В последние годы Канберра продала Веллингтону несколько патрульных кораблей (которые, впрочем, лишь условно можно считать боевыми) и пять «Бушмастеров».

По немецкому проекту построены для ВМС Новой Зеландии два фрегата типа «Анзак» (аналогичны австралийским). Во Франции куплены 12 ПЗРК «Мистраль» и девять вертолетов NH-90ТТН. В Италии были приобретены учебно-боевые самолеты МВ339 и вертолеты А-109.

Этим исчерпываются поставки оружия в Новую Зеландию из неанглосаксонских стран.

Впрочем, от англосаксов Новая Зеландия тоже получила не очень много. У нее нет танков (когда-то давно было немного «Центурионов»), имеются лишь БТР LAV-25 (они практически аналогичны австралийским ASLAV), которые сейчас перепродаются в Чили.

Возможно, впрочем, что остается на хранении некоторое количество английских легких танков «Скорпион» и американских БТР М113. Артиллерия состоит из 24 английских орудий L-118. Имеется 24 американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин».

Не осталось у страны и боевой авиации: вышеупомянутые итальянские МВ339 и штурмовики А-4, закупавшиеся в США и Австралии, перепроданы американской частной военной компании (ЧВК) Draken International («Частная угроза висит в воздухе», «НВО», 18.11.22).

Вместо проданных в Перу устаревших американских противолодочных вертолетов SH-2G были куплены в США точно такие же вертолеты.

В 2022 году Новая Зеландия смогла передать Украине лишь небольшое количество нелетального оборудования и снаряжения. Канберра же поставила Украине как минимум 14 БТР М113AS4 (из них уже потеряно не менее двух), 70 «Бушмастеров» (потеряно не менее восьми) и шесть М777.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АВСТРАЛИИ

Сухопутные войска Австралии устроены следующим образом.

1-я дивизия не имеет в своем составе боевых частей, это штабная структура на случай войны. Именно тогда в ее состав будут переданы боевые и резервные бригады из состава Боевого командования.

Командование специальных операций включает два полка спецназа (в том числе инженерный), два полка коммандос. В составе Командования армейской авиации имеется 16-я бригада армейской авиации (дислоцирована в городе Брисбен).

Боевое командование включает все боевые и резервные части. Боевыми частями являются 1-я механизированная бригада (штаб в городе Дарвин), 2-я медицинская бригада (Виктория), 3-я легкая пехотная бригада (Таунсвилл), 6-я бригада разведки и управления (Сидней), 7-я мотопехотная бригада (Брисбен), 9-я мотопехотная бригада (юг Австралии и Тасмания), 17-я бригада боевого обеспечения (Сидней).

В состав Боевого командования также входит 2-я дивизия (штаб – Сидней). Она включает все резервные бригады: 4-я (штат Виктория), 5-я и 8-я (штат Новый Южный Уэльс), 11-я (штат Квинсленд), 13-я (Западная Австралия).

Танковый парк включает 59 танков М1А1 «Абрамс», переданных из состава сухопутных войск США. На хранении, возможно, остаются до 90 старых танков «Леопард-1».

Другая бронетехника – до 121 боевой машины разведки (БРМ) ASLAV (и до 80 вспомогательных машин на ее базе), 25 немецких БРМ «Боксер» (всего их будет 133), от 90 до 94 боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) «Бушмастер», 54 БТР ASLAV, 238 БТР М113AS4 (и 158 вспомогательных машин на его базе; еще до 152 машин М113А1, возможно, на хранении), до 447 бронеавтомобилей «Бушмастер» собственного производства (и до 406 вспомогательных машин на его базе), еще 12 «Боксеров» во вспомогательных вариантах (всего будет 78).

Артиллерия включает 48 буксируемых орудий М777 (155 мм); еще до 35 единиц М198 (155 мм) и до 111 единиц L118 (105 мм), возможно, на хранении), 18 минометов М224А1 (60 мм), 176 М252А1 и 173 F2 (в том числе 21 на М113AS4 и 55 на «Бушмастере») (81 мм).

Вся наземная противовоздушная оборона Австралии состоит из 19 шведских ПЗРК RBS-70 на шасси «Бушмастера». На хранении, возможно, остаются 40 английских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Рапира».

Армейская авиация включает 22 немецко-французских боевых вертолета «Тигр» и около 80 транспортных вертолетов – 12 CH-47F (еще 3 CH-47D на хранении), 26 NH90TTH, три AW139, 23 S-70A (еще до 8 на хранении). До 16 UH-1 (один В, 15 Н) и до 28 «Белл-206» находятся на хранении.

ВВС Австралии в качестве основного боевого самолета имеет американские F/А-18 «Хорнет» и «Супер Хорнет» в количестве 74 машин (41 А, девять В, 24 F; еще один А на хранении). Кроме того, имеется 11 самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЕА-18G на базе F/А-18. Заменяют «Хорнеты» истребители 5-го поколения F-35А. Уже поступили на вооружение 63 таких самолета.

Противолодочная авиация включает два самолета АР-3С (еще два АР-3С и три Р-3В находятся на хранении) и 12 Р-8А.

Имеются шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Е-7А (на базе «Боинг-737»), семь заправщиков КС-30 (на базе европейского аэробуса А330).

Транспортные самолеты – два «Боинг-737», восемь С-17, 12 С-130J (еще три C-130Н на хранении), 12 «Бич-350», один «Бич-200», один «Бич-1900», три «Фалкон 7Х», 10 итальянских С-27J. На хранении находятся шесть «Боинг-707».

Учебные самолеты – 34 английских «Хок» Мк127, 49 швейцарских РС-21 (до 35 РС-9 на хранении).

ВМС страны включают шесть ПЛ типа «Коллинз», три эсминца типа «Хобарт», восемь фрегатов типа «Анзак», шесть сторожевых катеров типа «Армидэйл» (еще шесть-восемь в отстое), четыре тральщика типа «Хуон» (еще два в резерве), два универсальных десантных корабля (УДК) типа «Канберра», один десантный транспорт-док (ДТД) «Чоулз».

Морская авиация включает 44 противолодочных вертолета (21 NH-90NFH, 23 МН-60R; один S-70 на хранении) и 15 многоцелевых вертолетов ЕС135 (восемь AS350BA и один «Белл-429» на хранении).

СИЛЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Сухопутные войска Новой Зеландии включают 1-ю бригаду, 1-й полк спецназа, учебные подразделения.

На вооружении 87 БТР NZLAV-25 (и еще три инженерные машины на его базе) и пять «Бушмастер», 24 орудия L-118 (105 мм), 50 минометов (81 мм), 24 ПТРК «Джавелин», 12 ПЗРК «Мистраль». На хранении находятся восемь орудий М101А1 (105 мм).

ВВС имеют на вооружении три противолодочных самолета Р-3К, один Р-8 и четыре «Бич-350», семь транспортных самолетов (два «Боинг-757–200», пять C-130H), 11 учебных самолетов Т-6С, а также 25 вертолетов (10 противолодочных SH-2G, пять многоцелевых АW109, один «Белл 47», девять NH-90).

Кроме того, на хранении находятся три штурмовикa МВ339СВ, три патрульных Р-3К, один транспортный «Боинг-727», до 12 учебных самолетов СТ-4Е, четыре вертолета «Белл 47», до четырех «Уосп» и один AW109.

ВМС страны имеют в своем составе два фрегата типа «Анзак», четыре патрульных корабля с чисто символическим вооружением (два типа «Отаго», два типа «Ротоити») и один УДК «Кентербери».

Австралию впереди ожидает захватывающее противостояние Китаю в рамках блока AUKUS. Новая Зеландия этой участи скорее всего избежит.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.