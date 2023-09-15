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В Британии вооружили дрон используемой Киевом ракетой

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БПЛА Hydra 400
БПЛА Hydra 400 с самонаводящейся ракетой Brimstone.
Источник изображения: George Allison

Британская армия представила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hydra 400 с самонаводящейся ракетой Brimstone, которую также использует Киев, на выставке DSEI 2023 в Лондоне. Об этом сообщает UK Defense Journal.

Отмечается, что компактный беспилотник нового поколения можно перевозить в кузове пикапа, а подготовка к полету занимает шесть минут. Дрон с гибридной силовой установкой получил одноконтурные турбореактивные двигатели, которые обеспечивают тягу в 50 килограммов.

Предполагается, что аппарат сможет нести несколько ракет Brimstone класса «воздух-земля». Боеприпас оснащен тандемной кумулятивной боевой частью массой 6,2 килограмма. Максимальная дальность пуска модификации Brimstone II составляет 60 километров.

Как пишет издание, компании Hydra Drones потребуется финансирование Минобороны Великобритании для реализации концепции беспилотника Hydra 400.

Ранее американская компания Teledyne Flir разработала разведывательную систему Black Recon, предназначенную для запуска микродронов с боевых машин. В состав комплекса входит три дрона, которые могут летать на скоростях, позволяющих им работать впереди движущегося транспорта.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
AGM-114
Проекты
БПЛА
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