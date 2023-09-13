В США разработали систему с микро-дронами для танков

Американская компания Teledyne Flir разработала разведывательную систему Black Recon, предназначенную для запуска микро-дронов с боевых машин пехоты, танков и других платформ. Об этом сообщает Defense News.

Система оснащена беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) весом около 350 граммов, которые могут летать на скоростях, позволяющих им работать впереди движущегося транспорта. Три аппарата помещают в пусковую установку на боевой машине, которая обеспечивает непрерывную работу за счет циклического использования беспилотников. Пока один дрон находится в воздухе, остальные аппараты заряжаются. Продолжительность полета каждого БПЛА превышает 45 минут.

Представители компании отметили, что концепцию Black Recon представили потенциальным заказчикам в США, Европе и Азии. Система может быть доступна для заказа в 2024 году, а первые поставки начнутся в 2025 году.

Работу над Black Recon начали в 2020 году. В основе разработки лежала концепция микро-дрона Black Hornet, который использовали в демонстраторе, представленном в 2018 году. Испытания дрона позволили уточнить окончательные требования к Black Recon.

В июне стало известно, что российский спецназ захватил комплекс с микробеспилотниками PD-100 Black Hornet Nano у Вооруженных сил Украины. Дрон весом около 18 граммов получил две камеры.