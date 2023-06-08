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Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ

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БЛА PD-100 Black Hornet. Источник: geeky-gadgets.com.

Бойцы второй бригады специального назначения Вооруженных сил России захватили комплекс с микробеспилотниками PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

По данным канала, четыре бойца ВСУ находились в засаде, которую обнаружил и уничтожил российский спецназ. Помимо беспилотника, группа несла стрелковое оружие иностранного производства и американский шестизарядный ручной гранатомет.

Канал отмечает, что, по замыслу командования противника, дрон должен был незаметно висеть над российскими позициями и корректировать огонь.

Микробеспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов получил две камеры. Продолжительность полета беспилотника, который развивает скорость до пяти метров в секунду, составляет 25 минут.

В феврале руководитель Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов Денис Котин заявил о разработке микробеспилотника «Шмель». Прототипом аппарата стал Black Hornet Nano.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
PD-100
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Минoбороны РФ
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