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ТАСС

CNN: Пентагон создал специальную группу для контроля за американской помощью Киеву

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Источник изображения: Diego Herrera Carcedo/ Anadolu Agency via Getty Images

По данным телеканала, прибытие американских специалистов на Украину ожидается в конце сентября

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США.

В докладе генерального инспектора, который оказался в распоряжении телеканала, говорится, что Вашингтон не может эффективно отслеживать миллиарды долларов, отправляемых Киеву, из-за "ограниченного присутствия США в стране". По этой причине была создана соответствующая группа, прибытие специалистов на Украину ожидается в конце сентября. Как отмечает CNN, сотрудники Минобороны США впервые будут размещены на территории Украины с начала конфликта.

Решение о создании такой группы для мониторинга помощи было принято на фоне роста критики этих мер внутри США. Все большее число республиканцев считают нецелесообразным направлять миллиардную помощь Киеву и требуют усиления контроля за финансами.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на письмо Административно-бюджетного управления Белого дома информировал, что общий размер средств, выделенных США на помощь Украине, составляет $110,97 млрд. В документе указано, сколько средств США выделили на оказание Киеву помощи в военной, финансовой и гуманитарной сферах.

Данная сумма не учитывает новый запрос на выделение финансирования для Украины, направленный администрацией Байдена в августе. Его объем составляет $24 млрд, из них на военные нужды предусмотрено $13 млрд.

Как сообщал ранее CNN, наемники, преступники и торговцы оружием смогли украсть с февраля по сентябрь 2022 года часть поставленного для Вооруженных сил Украины западного вооружения и экипировки. Согласно отчету генерального инспектора Министерства обороны США, имело место множество случаев расхищения военной помощи и попыток ее продажи на стороне. Наиболее частыми были кражи различного обмундирования и экипировки, в частности бронежилетов, а также приборов ночного видения и патронов. Часть украденного удалось перехватить и вернуть. 

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США
Украина
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