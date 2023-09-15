Источник изображения: Фото: rg.ru

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима для восполнения потерь получили несколько инженерных машин разминирования Wisent 1 на шасси старого танка Leopard 1.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: Русское оружие"), недавно в социальных сетях появилось видео с расположенного в тылу полигона, где боевики ВСУ осваивали аналогичный тральщик.

Судя по всему, получалось не очень, так как применяемый плуг лишь срезал с грунта высохшую растительность.

В кадр попал открытый бортовой люк, находящийся рядом с рабочим местом одного из членов экипажа, что позволяет оценить толщину брони. Стоит отметить, что ее не зря прозвали "картонной". Там явно не больше трех сантиметров - у современных боевых машин, служащих для доставки пехоты, она больше. Сообщалось, что Wisent 1 может выдерживать попадания лишь снарядов 25-мм автоматических пушек.

Его масса составляет 44500 кг. Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Запас хода - 375 км. Есть версии с дистанционно-управляемыми пулеметными установками, но такие машины ВСУ не поставляются.