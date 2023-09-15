Писториус заявил, что ФРГ не должна забывать о своих интересах, помогая оружием другим

В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германия должна продолжать помогать Украине оружием, но учитывать при этом собственные интересы в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в Федеральной академии политики безопасности.

"Не может быть так, чтобы по желанию поставлялось то, что хочется. Это должно иметь смысл с военной точки зрения, это должно быть в наличии", - сказал он.

Писториус вспомнил заявления экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который летом сказал, что его страна не может быть аналогом интернет-магазина Amazon для поставок всего того оружия, которое Киев хочет получить. Германский министр отметил, что это было "очень грубо" и "абсолютно эксцентрично" сформулировано. Но "в какой-то степени он [Уоллес] был прав", полагает глава МО ФРГ.

"Мы должны это [возможности] взвешивать, соотнося с нашими национальными интересами, - сказал он. - Мы давали клятву, которая заключается в том, чтобы не подвергать опасности германский народ. Это стоит на первом месте".

Отвечая на вопрос о том, какие цели должен преследовать Запад, поддерживая Киев, он сказал, что решать это только Украине. "Все остальное было бы вмешательством в ее суверенитет с нашей стороны", - отметил министр.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.

В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение.