Польша подписала соглашение о приобретении 486 ракетных комплексов HIMARS

11 сентября 2023 года в учебном артиллерийском центре польской армии в Торуни министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение польского Агентства по вооружению с американской корпорацией Lockheed Martin о приобретении Польшей 486 комплектов пусковых установок ракетного комплекса M142 HIMARS для его "полонизированного" варианта, обозначаемого Homar-A.

Самоходная пусковая установка ракетного комплекса M142 HIMARS в польском исполнении Homar-A на польском военном автомобильном шасси Jelcz 663.45 (6x6) в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), сентябрь 2023 года (с) Maciej Szopa / Defence24

Предметом рамочного соглашения является поставка 486 пусковых установок M142 HIMARS для изготовления 27 дивизионных комплектов системы Homar-A (по 18 в дивизионе), а также логистических и учебных комплекстов. Американская сторона также окажет техническую поддержку. Согласно принятому графику, поставки должны начаться в 2025 году.

Реализация программы Homar-A по данному соглашению будет включать подписание отдельных исполнительнызх контрактов как с американскими подрядчиками, в том числе на поставку ракетных боеприпасов, так и с польскими подрядчиками. Планируется разместить заказы польским промышленным предприятиям на поставку командно-технических машин охраны, боеприпасов и машин технической эвакуации. Реализация программы Homar-A предполагает трансфер технологий, обеспечивающий максимальную "полонизацию" системы за счет использования польских элементов, включая в первую очередь интеграцию закупаемых 486 пусковых установок M142 HIMARS на польское военное автомобильное шасси Jelcz 663.45 (6x6) и установку польской интегрированной системы боевого управления артиллерией TOPAZ. Также планируется приобрести технологии и лицензии на производство в Польше управляемых ракет GMLRS / ER GMLRS, используемых в комплексе HIMARS.

"Я утвердил соглашение о приобретении 486 пусковых установок HIMARS для Войска Польского. Вместе с пусковыми установками, заказанными в 2019 году, Войско Польское будет иметь 500 пусковых установок HIMARS. (…) Оппозиция говорит, что это слишком. Нет, дамы и господа, это не слишком много. Столько же пусковых нужно, чтобы реально сдержать агрессора. Предположим, что правители Кремля решили восстановить Российскую империю. Наша цель - создать ситуацию, в которой сильная польская армия действительно сможет сдержать агрессора. И мы это сделаем. Как я неоднократно заявлял, через два года Войско Польское будет иметь самую сильные сухопутные войска [среди европейских членов НАТО], и одним из важнейших компонентов этой армии будет реактивная артиллерия", - заявил министр Мариуш Блащак во время утверждения соглашения.

Напомним, что ранее в феврале 2019 года министерство национальной обороны Польши подписало соглашение с правительством США стоимостью 414 млн долл на поставку Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) одного дивизионного комплекта ракетного комплекса HIMARS. В состав заказанного в рамках польской программы Homar-А первого дивизионного комплекта системы HIMARS входят 18 боевых машин М142 и две учебные установки, а также корректируемые ракеты GMLRS, оперативно-тактические ракеты ATACMS и практические ракеты LCRR, плюс сопутствующая техника и системы. В соглашение входят также услуги по обучению и технической поддержке. Дивизионный комплект поставляется "в конфигурации, максимально приближенной к стандартной американской". Поставка была начата в мае 2023 года и должна быть завершена к концу года.

В мае 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что он подписал новый официальный запрос правительству США о закупке Польшей по линии FMS еще более 500 ракетных комплексов HIMARS для формирования "более 80 батарей системы Homar". При этом было заявлено, что "планируется высокий уровень полонизации" производства этой техники и ее интеграция с польской системой боевого управления. В феврале 2023 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы FMS 486 пусковых установок комплекса HIMARS производства корпорации Lockheed Martin, а также большого количества (более 9 тысяч) управляемых ракет для них. Общая стоимость предполагаемой поставки была оценена в 10 млрд долл, включая ракеты, вспомогательное оборудование, учебное имущество и пакеты обучения и технической поддержки. Теперь польской стороной подписано рамочное соглашение о приобретении этих 486 пусковых установок для размещения на польских шасси.

Оригинальная американская (слева) и "полонизированная" (Homar-A, справа) боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS церемонии утверждения соглашения о приобретении Польшей 486 комплектов пусковых установок ракетного комплекса M142 HIMARS. Торунь, 11.09.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

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