Польша получила первые ракетные комплексы HIMARS

15 мая 2023 года на 1-й транспортной авиационной базе ВВС Польши в международном аэропорту Варшавы состоялась церемония приёмки Войском Польским первых пяти поставленных боевых машин американского ракетного комплекса М142 HIMARS производства корпорации Lockheed Martin. Эти первые пять боевых машин M142 были доставлены ранее в тот же день в аэропорт Варшавы из США рейсом транспортного самолёта Ан-124-100 "Руслан" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова". На церемонии их приёмки присутствовали министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и заместитель государственного секретаря США Ричард Р. Верма.

Первые пять полученных Польшей боевых машин М142 американского ракетного комплекса Lockheed Martin HIMARS, доставленных из США в аэропорт Варшавы рейсом транспортного самолёта Ан-124-100 "Руслан" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова", 15.05.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

Напомним, что в феврале 2019 года министерство национальной обороны Польши подписало соглашение с правительством США стоимостью 414 млн долл на поставку Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) одного дивизионного комплекта ракетного комплекса HIMARS. В состав заказанного в рамках польской программы Homar первого дивизионного комплекта системы HIMARS вошли 18 боевых машин М142 и две учебные установки, а также корректируемые ракеты GMLRS, оперативно-тактические ракеты ATACMS и практические ракеты LCRR, плюс сопутствующая техника и системы. В соглашение входят также услуги по обучению и технической поддержке. Дивизионный комплект должен быть поставлен "в конфигурации, максимально приближенной к стандартной американской".

Конкретные количества закупаемых по соглашению 2019 года Польшей ракет для HIMARS не раскрывались, однако в выпущенном в ноябре 2018 года уведомлении Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) Конгрессу США о поставке Польше по линии FMS первого дивизионного комплекта системы HIMARS заявлялось, что в поставку должны были войти 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M31 Unitary c моноблочной боевой частью в каждом (суммарно 216 ракет), девять шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M30A1 Alternative Warhead с осколочной боевой частью в каждом (суммарно 54 ракеты), 30 оперативно-тактических ракет ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью, и 20 практических ракет LCRR. Также в поставку должны быть включены 24 комплекта системы управления огнем артиллерии Advanced Field Artillery Tactical Data Systems (AFATDS), 20 учебных модулей M68A2, 33 автомобиля M1151A1 HMMWV, а также другое сопутствующее имущество и оборудование, а также обучение. Общая стоимость поставки в уведомлении была оценена в 656 млн долл.

Выступая теперь на церемонии приемки первых пяти поставленных Польше боевых машин М142 HIMARS, Мариуш Блащак заявил, что все 18 заказанных боевых машин должны быть поставлены в течении 2023 года, и весь дивизионный комплект будет поставлен в состав 16-й механизированной дивизии польской армии.

Мариуш Блащак также заявил: "вскоре мы создадим "Академию HIMARS" в Торуни, по образцу "Академии Abrams". Это будет место, которое будет обслуживать, с одной стороны, все, что связано с логистикой, службой HIMARS, а также будет и использоваться для обучения артиллеристов. Наша цель - максимально усилить Войско Польское. "Академия HIMARS" станет для нас еще одним активом, когда речь идет об обучении артиллеристов из других стран Североатлантического альянса с восточного фланга НАТО. А также это будет очень важным аргументом в наших усилиях по обеспечению того, чтобы обслуживание HIMARS, а также совместное производство HIMARS проходили в Польше - в первую очередь для использования Войском Польским, но также и для использования другими странами НАТО, которые заинтересованы в обладании или уже имеют HIMARS".

Ранее в мае 2022 года министр Мариуш Блащак заявил, что он подписал новый официальный запрос правительству США о закупке Польшей по линии FMS еще более 500 ракетных комплексов HIMARS для формирования ""более 80 батарей системы Homar". При этом было заявлено, что "планируется высокий уровень полонизации" производства этой техники и ее интеграция с польской системой боевого управления".

Соответственно, 7 февраля 2023 года американское DSCA выпустило уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии FMS еще 486 боевых машин комплекса HIMARS, а также большого количества (более 9 тысяч) управляемых ракет для них (включая 45 ракет ATACMS). Общая стоимость такой поставки была оценена в 10 млрд долл, включая ракеты, вспомогательное оборудование, учебное имущество и пакеты обучения и технической поддержки. Согласно уведомлению, в поставку должны войти 18 боевых машин М142 HIMARS (видимо, в стандартном американском исполнении) и 468 комплектов пусковых установок HIMARS (видимо, для установки на шасси польского производства).

Следует отметить, что уведомления DSCA совершенно не равнозначны контракту, и неясно, сколько комплектов HIMARS в итоге сможет приобрести Польша, даже за достаточно длительный период. Тем более, что известно об ограниченных возможностях Lockheed Martin по производству как пусковых установок HIMARS (только предполагается доведение их выпуска до 96 в год), так и и ракет серии GMLRS для них, при том, что за комплексами HIMARS после успешного их боевого применения на Украине, уже выстраивается целая очередь подтвержденных и потенциальных заказчиков.

Ввиду этого осенью 2022 года Польша подписала контракт стоимостью 3,55 млрд долл с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) на поставку Войску Польскому с 2023 по 2027 годы 218 южнокорейских модульных мультикалиберных реактивных систем залпового огня К239 Chunmoo, а также ракет для них, являющихся своего рода аналогами комплекса HIMARS, а в целом рамочное соглашение с южнокорейской стороной предполагает приобретение Польшей 288 реактивных систем залпового огня К239 Chunmoo.

Война на Украине и успешное применение украинскими вооруженными силами комплексов HIMARS способствовали усилению внимания к программе Homar со стороны польского военно-политического руководства и принятию пресловутого плана закупки уже более 500 боевых машин комплекса HIMARS. Однако в свете уже подписанных соглашений на приобретение 288 южнокорейских комплексов К239 Chunmoo, польские обозреватели полагают, что в итоге Польша вряд ли закажет более 200 дополнительных боевых машин комплекса HIMARS.

На церемонии 15 мая 2023 года Мариуш Блащак подтвердил, что "мы ведем переговоры о новой сделке по HIMARS. Конгресс США одобрил продажу Польше почти 500 пусковых установок... Мы хотим обеспечить, чтобы в соответствии с этим новым контрактом, по которому в настоящее время ведутся переговоры, совместное производство HIMARS, как пусковых установок, так и ракет, осуществлялось в Польше... Мы с оптимизмом смотрим на возможность подписания контракта на приобретение дополнительных пусковых установок для Войска Польского как можно скорее".

Первые пять полученных Польшей боевых машин М142 американского ракетного комплекса Lockheed Martin HIMARS, 15.05.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

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