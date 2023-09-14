В ВСУ считают, что у Швеции не так много истребителей Gripen для передачи Украине

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Стокгольм мог бы передать Киеву эти самолеты после их замены машинами нового поколения, которые пока находятся в разработке

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Швеция имеет не так много истребителей Gripen для передачи Украине, однако Стокгольм мог бы передать Киеву эти самолеты после их замены машинами нового поколения, которые пока находятся в разработке. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, комментируя сообщение СМИ о том, что власти Швеции намерены оценить возможность и условия поставки шведских истребителей Gripen Украине.

"К сожалению, у Швеции нет так много истребителей в наличии на сегодняшний день, чтобы передать Украине. Однако вопрос изучается", - сказал Игнат в эфире украинского новостного телевизионного марафона. "Швеция готовит новую модель истребителей, на которую хочет перейти. Это будет самолет Gripen нового поколения. Соответственно рассматриваются возможные пути передачи этих более старых моделей Украине", - пояснил он. При этом представитель Воздушных сил ВСУ Украины подчеркнул, что в любом случае базовым вариантом для Киева является намерение получить от стран Запада истребители американского производства F-16.

"Касаясь Gripen, это не новая история", - сказал Игнат. Он напомнил, что около месяца назад в Швеции побывала с визитом украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским, которая обсудила возможность поставок шведских истребителей. "Командующий [Воздушными силами ВСУ Николай Олещук] принял решение оставить несколько специалистов на базе в Швеции, чтобы они более детально ознакомились, что мы можем получить, какие плюсы от того, чтобы истребитель [Gripen] мог также оказаться на вооружении Вооруженных сил", - сказал он.

Правительство Швеции планирует в ближайшее время поручить вооруженным силам страны оценить возможность и условия поставки шведских истребителей Gripen Украине, сообщило во вторник Sveriges Radio (SR) со ссылкой на источники. По данным радиостанции, кабинет министров интересует, как передача боевых самолетов Киеву повлияет на обороноспособность королевства и как скоро в Стокгольме смогут рассчитывать на их замену. Отмечается, что украинская сторона хотела бы получить 16-18 истребителей Gripen производства шведского оборонного концерна Saab. Как сообщают источники SR, шведские ВС предоставят официальный ответ на запрос к ноябрю. После этого правительство будет принимать решение о целесообразности передачи самолетов Украине.