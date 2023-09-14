Партнеры Amazon пообещали развернуть спутники Kuiper в срок

Партнеры компании Amazon пообещали развернуть спутники системы Kuiper в срок. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на дискуссию, состоявшуюся 11 сентября на Всемирной неделе спутникового бизнеса, организованной Euroconsult. Так, по словам президента ULA Тори Бруно, первый запуск ракеты Vulcan Centaur состоится в текущем году.

По оценке старшего вице-президента программы New Glenn в Blue Origin Джаретта Джонсона, первый старт перспективного носителя состоится в следующем году. «Мы намерены выполнить наши контрактные требования в 2024 году», — сказал он.

Исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль подтвердил, что первый пуск ракеты Ariane 6 состоится в следующем году, однако его срок будет известен в октябре.

В июле издание ArsTechnica сообщило, что строящийся завод в американском городе Киркленд (штате Вашингтон) на пике своей мощности будет производить до четырех спутников Kuiper в день.

Ранее Amazon подписала крупнейший в истории контракт на коммерческие запуски, предполагающий в общей сложности 38 стартов ракеты Vulcan, 18 — Ariane 6, 12 — New Glenn и девять — Atlas V, из которых ни один носитель, кроме последнего, еще ни разу не запускался.

К июлю 2026 года компании необходимо, согласно взятым перед Федеральной комиссией по связи США обязательствам, запустить около половины из 3236 космических аппаратов группировки Kuiper, которая будет конкурировать с уже развернутыми системами SpaceX и OneWeb.