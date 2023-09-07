Войти
Lenta.ru

В Европе понадеялись «не слишком поздно» запустить новую Ariane 6

136
0
0
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) надеются, что первый пуск новой ракеты Ariane 6, запланированный на 2024 год, состоится «не слишком поздно». Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что окончательное решение о сроке запуска носителя будет принято в октябре после очередного испытания центрального блока ракеты на космодроме Куру во Французской Гвиане. Перед этим еще одни тесты носителя должны состояться в сентябре.

«Я думаю, что, если все пройдет идеально, шансы на то, что в следующем году [пуск состоится] не слишком поздно, очень велики, но впереди у нас еще много неизвестного», — сказал глава ЕКА Йозеф Ашбахер, отвечая на вопрос журналистов о возможности того, что первый пуск состоится в первые шесть месяцев следующего года.

В августе издание сообщило, что ЕКА в очередной раз отложило статические огневые испытания центрального блока перспективной ракеты Ariane 6.

В том же месяце Ашбахер заявил, что первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
28.03.2022
В Arianespace рассказали о замене российских «Союз-СТ»
23.04.2021
Европейскую ракету Vega запустят с Куру в ночь на 29 апреля
15.05.2020
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год
07.08.2019
Евросоюз раньше России показал свое "Государево око"
20.06.2018
Дело техники
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?