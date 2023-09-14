Латвия и Эстония закупают зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM

11 сентября 2023 года в штаб-квартире германской компании Diehl Defense (входящей в состав группы Diehl) в Рётенбахе под Нюрнбергом министры обороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали письмо о намерениях (LoI) с министром обороны Германии Борисом Писториусом о своем участии в программе создания европейской комплексной наземной системы противовоздушной обороны European Sky Shield Initiative (ESSI). Одновременно министры обороны Эстонии и Латвии подписали рамочное соглашение с Diehl Defense о закупке зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM.

Министры обороны Германии, Латвии и Эстонии после подписания соглашения о закупке Латвией и Эстонией зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense. Рётенбах, 11.09.2023 (с) Diehl Defense

Закупка ЗРК IRIS-T SLM осуществляется Эстонией и Латвией совместно при координирующей роли Государственного центра оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK). Эстония и Латвия подписали меморандум о совместных закупках систем ПВО средней дальности в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде. В июле прошлого года РКИК подписал соглашение с Министерством обороны Латвии о начале совместных закупок. Правительство Эстонии выделило средства на закупку систем ПВО средней дальности в сентябре 2022 года.

Согласно пресс-релизу RKIK, стоимость эстонской части закупки ЗРК составляет 400 млн евро, что делает ее крупнейшим оборонным контрактом в истории Эстонии. Сообщается, что предконтрактные переговоры с поставщиком продолжаются, планируется, что после заключения контракта поставка будет осуществлена ​​в течение следующих трех лет. По данным RKIK, Эстония должна получить первый ЗРК в 2025 году.

Разработанный Diehl Defense при финансировании германского министерства обороны по контракту 2007 года, ЗРК IRIS-T SLM использует специально разработанную зенитную управляемую ракету с дальностью до 40 км и досягаемостью по высоте до 20 км, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения выпускаемой Diehl Defense управляемой ракеты IRIS-T класса "воздух-воздух" малой дальности. Ракета комплекса IRIS-T SLM использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке. Масса ракеты с транспортно-пусковым контейнером составляет 280 кг. В состав комплекса входят командный пункт TOC (Tactical Operations Centre), подвижная РЛС обнаружения и целеуказания Saab Giraffe 4A или Hensoldt TRML-4D с АФАР и три подвижные вертикальные пусковые установки по восемь ракет на каждой. Все элементы комплекса выполняются на шасси военных автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX (8x8).

Первым заказчиком ЗРК IRIS-T SLM стал Египет, законтрактовавший по соглашениям 2018 и 2020 годов 16 комплексов (первые семь в 2018 году), и получивший первые из них в конце 2021 года. В 2022 году правительство Германии решило поставить Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM нового производства Diehl Defense в счет германского правительственного финансирования. Вопрос со скоростью изготовления был разрешен тем, что комплексы для Украины были взяты из числа изготавливавшихся для Египта, для чего пришлось достичь договоренности с египетской стороной о производстве для нее аналогичного количества ЗРК взамен, с переносом их поставок на более поздний срок. Это дало возможность поставить Украине первый комплекс IRIS-T SLM уже в октябре 2022 года, а второй - в начале 2023 года. Всего Украина запросила поставку 10 таких ЗРК.

Правительство Германии в 2022 году также заключило контракт на поставку Бундесверу с 2024 по 2027 годы шести зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM. Теперь Эстония и Латвия стали таким образом четвертым и пятым заказчиками этого комплекса. Интерес к закупке IRIS-T SLM проявляет еще ряд стран. В связи с валом заказов на данные комплексы, Diehl Defense намерена в ближайшие годы в несколько раз увеличить мощности по производству этого ЗРК, а также ракет серии IRIS-T.

Элементы зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense в исполнении с РЛС Hensoldt TRML-4D. Рётенбах, 11.09.2023 (с) министерство обороны Латвии