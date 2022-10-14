Германия передала Украине первый зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

Как сообщили министры обороны Украины и Германии, 11 октября 2022 года германская сторона передала вооруженным силам Украины первый комплект зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM нового производства германской компании Diehl Defence (в составе группы Diehl Group). Передача, как заявляется, была прозведена на территории Польши вблизи украинской границы, и 12 уже октября комплекс был доставлен на Украину, став первой поставленной Украине современной системой ПВО западного производства средней или большой дальности.

Две зачехленные самоходные пусковые установки первого комплекта зенитного ракетного комплекса Diehl Defense IRIS-T SLM перед передачей Германией вооруженным силам Украины, на территории Польши, 10.10.2022 (с) фото из социальных сетей

Разработанный Diehl Defense при финансировании германского министерства обороны по контракту 2007 года, ЗРК IRIS-T SLM использует специально разработанную зенитную управляемую ракету с дальностью до 40 км и досягаемостью по высоте до 20 км, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения выпускаемой Diehl Defense управляемой ракеты IRIS-T класса "воздух-воздух" малой дальности. Ракета комплекса IRIS-T SLM использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке. Масса ракеты с транспортно-пусковым контейнером составляет 280 кг. В состав комплекса входят командный пункт TOC (Tactical Operations Centre), подвижная РЛС обнаружения и целеуказания Saab Giraffe 4A с АФАР и три подвижные вертикальные пусковые установки по восемь ракет на каждой.

Первым и до последнего времени единственным заказчиком ЗРК IRIS-T SLM являлся Египет, законтрактовавший по соглашениям 2018 и 2020 годов 16 комплексов (первые семь в 2018 году), и получивший первые из них в конце 2021 года. Все элементы комплекса для Египта выполняются на шасси военных автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX (8x8).

В 2014 году проводились демонстрационные стрельбы ЗРК IRIS-T SLM с австралийской многофункциональной РЛС CEA Technologies CEAFAR с АФАР, которая в варианте для данного комплекса обозначалась GBMMR. Также корпорация Lockheed Martin ведет с 2019 года маркетинг варианта комплекса IRIS-T SLM под названием Falcon в исполнении с РЛС Saab Giraffe 4A и новой системой управления SkyKeeper (C2), разработанной Lockheed Martin UK (британским отделением Lockheed Martin).

Системы ПВО IRIS-T в упрощенном варианте SLS с менее дальнобойными ракетами IRIS-T SLS (фактически аналог базовой ракеты IRIS-T) были заказаны в небольших количествах Швецией (Rb 98) и Норвегией. Вооруженные силы Германии планировали использовать ракеты IRIS-T SLS/SLM для интеграции в состав намечавшегося к приобретению комплекса ПВО и ПРО MEADS, закупка которого в итоге так и не была осуществлена.

В мае 2022 года стало известно, что германское правительство обсуждает вопрос о поставке Украине ЗРК средней дальности IRIS-T SLM по запросу Украины. Всего Украина запросила поставку 10 ЗРК IRIS-T SLM, однако их изготовление должно было бы занять до трех-четырех лет. 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении в Бундестаге объявил о решении его правительства поставить Украине ЗРК IRIS-T SLM. "Это самая современная система ПВО, имеющаяся в распоряжении Германии. Благодаря этому мы даем Украине возможность защитить целый крупный город от русских воздушных атак", - заявил Шольц.

В итоге правительство Германии решило поставить Украине четыре ЗРК IRIS-T SLM нового производства Diehl Defense в счет германского правительственного финансирования. Вопрос со скоростью изготовления был разрешен тем, что комплексы для Украины были взяты из числа изготавливавшихся для Египта, для чего пришлось достичь договоренности с египетской стороной о производстве для нее аналогичного количества ЗРК взамен, с переносом их поставок на более поздний срок. Это дало возможность поставить Украине первый комплекс IRIS-T SLM уже теперь в октябре. Сообщается, что три других ЗРК будут готовы к передаче в начале 2023 года (по ряду заявлений, первый из них может быть передан и до конца 2022 года).

Зачехленный подвижный командный пункт ТОС первого комплекта зенитного ракетного комплекса Diehl Defense IRIS-T SLM перед передачей Германией вооруженным силам Украины, на территории Польши, 10.10.2022 (с) фото из социальных сетей

Cостав немецкого зенитного ракетного комплекса Diehl Defense IRIS-T SLM (с) Diehl Defense