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Известия.ru

Пентагон допустил новые поставки кассетных боеприпасов на Украину

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Представитель Пентагона Райдер допустил новые поставки кассетных боеприпасов ВСУ

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон может в будущем передать Киеву новые партии кассетных снарядов.

«Что касается помощи в безопасности для Украины, мне не о чем сегодня объявить. Конечно, когда и если мы это сделаем, то дадим знать», — сказал он 13 сентября на брифинге.

Ранее, 12 сентября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину прекратить использовать данный вид боеприпасов.

Однако ни на территории Украины, ни на территории США не действует Конвенция о запрете кассетных боеприпасов, а значит они не являются запрещенными для этих двух стран.

Президент России Владимир Путин, также 12 сентября, на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке отметил, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном, не влияют на ситуацию на фронте.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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