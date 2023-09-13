Войти
ТАСС

Британский генерал связал уничтожение около 40% дронов на Украине с ошибками операторов

258
0
0
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram

По словам начальника Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрика Сандерса, когда ведется столь ожесточенная борьба за контроль над электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Примерно 40% беспилотных летательных аппаратов, применяемых в ходе конфликта на Украине, уничтожаются в результате ошибок операторов. Об этом заявил начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

"Меня поразил тот факт, что в ходе развивающегося конфликта на Украине с применением беспилотников 40% потерь происходят из-за ошибок операторов. Когда ведется столь ожесточенная борьба [за контроль над] электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план. Поэтому нам необходимы военнослужащие - будь то специалисты в киберсфере, операторы беспилотников или пехотинцы - для того, чтобы быть сильнее, быстрее, умнее и устойчивее", - сказал военачальник, выступая на международной выставке вооружений в Лондоне.

Сандерс также отметил, что ВС Великобритании будут наращивать количество имеющихся у них на вооружении беспилотников.

"К концу этого года мы сформируем новую группу беспилотных летательных аппаратов в составе переориентированного Объединенного авиационного командования, - добавил он. - Мы намереваемся развивать новое поколение беспилотных платформ в более тесном взаимодействии". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.03.2023
Всё ушло на Украину: "незалежная" сосёт из британской армии танки и кадры
27.12.2022
Россия выучила уроки. Украина несет огромные потери
26.12.2022
"Украине дали, а члену НАТО — нет". Турки возмущены поставками Patriot Киев
29.08.2022
Британия отправляет на Украину подводные дроны
19.04.2022
«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие
13.09.2021
Что будет делать гегемон
21.09.2016
Силы земные, проблемы небесные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 06:15
  • 1
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.