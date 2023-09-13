Британский генерал связал уничтожение около 40% дронов на Украине с ошибками операторов

По словам начальника Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрика Сандерса, когда ведется столь ожесточенная борьба за контроль над электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Примерно 40% беспилотных летательных аппаратов, применяемых в ходе конфликта на Украине, уничтожаются в результате ошибок операторов. Об этом заявил начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс.

"Меня поразил тот факт, что в ходе развивающегося конфликта на Украине с применением беспилотников 40% потерь происходят из-за ошибок операторов. Когда ведется столь ожесточенная борьба [за контроль над] электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план. Поэтому нам необходимы военнослужащие - будь то специалисты в киберсфере, операторы беспилотников или пехотинцы - для того, чтобы быть сильнее, быстрее, умнее и устойчивее", - сказал военачальник, выступая на международной выставке вооружений в Лондоне.

Сандерс также отметил, что ВС Великобритании будут наращивать количество имеющихся у них на вооружении беспилотников.

"К концу этого года мы сформируем новую группу беспилотных летательных аппаратов в составе переориентированного Объединенного авиационного командования, - добавил он. - Мы намереваемся развивать новое поколение беспилотных платформ в более тесном взаимодействии".