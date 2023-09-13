ВВС Бразилии заключат контракт на переоборудование самолетов A-330 к конфигурации MRTT до конца года

ЦАМТО, 12 сентября. Командование ВВС Бразилии рассчитывает до конца года заключить с Airbus Defence and Space контракт на переоборудование двух бывших в эксплуатации самолетов A-330-200 к версии многоцелевого транспорта-заправщика MRTT (Multi Role Tanker Transport).

Как сообщает Flight Global со ссылкой на информированного о ходе проекта представителя Вооруженных сил Бразилии, в настоящее время ведутся переговоры о переоборудовании самолетов, контракт планируется подписать в декабре текущего года.

Приобретенные у национальной компании Azul Linhas Aereas Brasileiras самолеты Airbus A-330-200 были ведены в боевой состав ВВС Бразилии в июле и ноябре 2022 года и в настоящее время используются для пассажирских перевозок.

По данным источника, ВВС Бразилии передадут Airbus первый самолет для модификации в 2025 году, а второй – в 2026 году. После проведенных на предприятии в Хетафе работ модифицированные самолеты KC-30 будут поставлены ВВС Бразилии в 2026 и 2027 годах.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2021 года министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто санкционировал приобретение для ВВС страны двух стратегических транспортов-заправщиков в рамках проекта KC-X3. Первоначально командование планировало приобрести новые транспорты-заправщики A-330 MRTT компании Airbus, но проект был признан дорогостоящим. В итоге было решено закупить два самолета на коммерческом рынке и модифицировать их к версии MRTT.

В апреле 2022 года по итогам тендера ВВС Бразилии приобрели два самолета Airbus A-330-200 у национальной компании Azul Linhas Aereas Brasileiras в рамках контракта стоимостью около 80 млн. долл. Одновременно начались переговоры с компанией Airbus о переоборудовании коммерческих самолетов к версии MRTT на предприятии в Хетафе (Испания).

После переоборудования самолеты будут оснащены подкрыльевыми контейнерными подвесными агрегатами дозаправки по схеме "шланг-конус", что позволит заправлять в полете истребители F-5M и F-39E/F "Грипен". Ожидается, что бразильская конфигурация KC-30 также будет применяться для медицинской эвакуации. При этом самолет будет оснащаться отделением интенсивной терапии для двух пациентов и шестью боксами оказания медицинской помощи на два человека каждый.

Кроме того, стало известно, что до конца года Embraer должна поставить ВВС Бразилии седьмой транспорт-заправщик KC-390, а в начале 2024 года – восьмой. В июне 2023 года компания передала командованию ВВС Бразилии шестой самолет KC-390, который стал первым, поставленным в конфигурации полной готовности к боевому применению FOC (Full Operational Capability).