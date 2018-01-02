Компания Saab активно продвигает истребитель Gripen в Латинскую Америку

Как сообщает французский бюллетень "TTU" в материале "Le Gripen à la conquète de l’Amérique latine", на оружейной выставке ExpoDefensa 2017, проходившей в Боготе 4-6 декабря 2017 года, были представлены два европейских производителя самолетов - групп Airbus и Saab АВ. Они вели жесткую борьбу за поставку на латиноамериканский рынок своих самолетов, Airbus продвигает истребитель Eurofighter а Saab - JAS-39 Gripen. Последний был выбран Бразилией три года назад. Присутствие российских производителей было не столь активно, хотя последние модификации истребителя МиГ-29 (МиГ-35) и Су-27 (Су-30/33/34) еще могут заинтересовать страны, имеющих ограниченные бюджеты.

Следует отметить, что ВВС стран региона сталкиваются с необходимостью до 2025 года сменить парк устаревших истребителей - кто-то Northrop F-5, а кто-то IAI Kfir или Atlas Cheetah. Все истребители Dassault Mirage были выведены из эксплуатации, за исключением перуанских Mirage 2000, которые прошли минимальную модернизацию несколько лет назад. При этом на вооружении ВВС Чили и Венесуэлы состоят истребители Lockheed Martin F-16 первого поколения, а ВВС Перу - истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Глава представительства группы Saab АВ в Колумбии Томас Линден (с) webinfomil.com

Для директора представительства группы Saab АВ в Колумбии Томаса Линдена (Thomas Lindén) представляется очевидным, что однодвигательный истребитель JAS-39E Gripen NG, уже закупленный Бразилией, является идеальным выбором для Колумбии. Для других целевых рынков - Перу и Чили, а в перспективе и Мексики это тоже может быть неплохой вариант. Аргентина не упомянута, так как она находится вне игры из-за бюджетных проблем. Gripen является самым дешевым и наиболее доведенным европейским истребителем, при этом он будет собираться в Бразилии компанией Embraer и с этой площадки может осуществляться экспорт в другие страны региона.

Линден допускает, что латиноамериканские ВВС могут пробрести истребители Gripen из наличия ВВС Швеции. Речь идет в первую очередь о модификации JAS-39C/D, поскольку почти 100 самолетов этого типа будут выставлены на продажу или для взятия в долгосрочную аренду, по мере того, как шведские вооруженные силы будут получать истребители новой модификации JAS-39E. С учетом того, что имеется возможность интеграции на этот самолет самых современных ракет производства компаний Raytheon, MBDA и Rafael, Gripen однозначно становится хитом континента. А усилия Airbus (при помощи концерна ВАЕ и его испанского филиала) продвинуть в Колумбию истребитель Eurofighter могут рассматриваться только как приманка для того, что Gripen вел себя более активно.

Хотя у Колумбии один из самых крупных военных бюджетов на континенте, есть опасения, что в "постконфликтной" ситуации, складывающейся в стране, двухдвигательный истребитель по типу Eurofighter будет отличаться чрезмерно высокой ценой закупки и эксплуатации. Более того, даже если представить себе конфликт с соседней Венесуэлой, в дуэли с несколькими исправными венесуэльскими Су-27 (так в тексте - bmpd), JAS-39E с ракетой большой дальности класса "воздух-воздух" безусловно будет побеждать в любом типе воздушного боя.

Кроме того, активный лоббизм Saab АВ в странах Латинской Америки (отчетливо наблюдавщийся на выставке ExpoDefensa 2017, в ходе которой проводились пресс-конференции на гигантском интерактивном экране, созданном при помощи новой технологии) отличается от работы Airbus, которая намного лучше представлен на континенте в сегменте транспортной авиации (CN235/C295) и вертолетов (H225M), Кроме того, попытки Saab захватить все рынки континента со своим однодвигательным истребителем кажутся все же чрезмерными. Китайская компания CATIC и корейская KAI со своими истребителями JF-17 и T-50 Golden Eagle "сидят в засаде", с учетом того, что их продукция дешевле "сделанной в Европе". Что же касается компании Dassault Aviation, то как только перуанские истребители Mirage 2000 будут выведены из эксплуатации к 2030 году, шансы продать в регион новый истребитель будут равны нулю.