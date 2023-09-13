Войти
Военное обозрение

Армия Польши получит 290 новых РСЗО HOMAR-K на основе южнокорейской системы K239 Chunmoo MLRS

251
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Польши получат на вооружение новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HOMAR-K в количестве 290 единиц. Они представляют собой результат совместной работы южнокорейской компании Hanwha Aerospace и польских военно-промышленных предприятий.

Новая РСЗО HOMAR-K по сути является адаптацией южнокорейской реактивной системы залпового огня K239 Chunmoo MLRS, которая была интегрирована с шасси польского грузовика Jelcz 8x8.

Еще в сентябре 2022 года Минобороны Польши и компания Hanwha Aerospace из Республики Корея подписали соглашение на поставку 290 РСЗО K239 Chunmoo и боеприпасов различного типа к ним. Общая сумма сделки составляет 3,55 млрд долларов. Все поставки реактивных систем должны быть осуществлены до 2027 года.

Источник изображения: topwar.ru

В последние годы Польша и Южная Корея серьезно расширили сотрудничество в военно-технической сфере. Развитие польско-корейских связей выгодно обеим странам. В Польше пришли к выводу, что американские и европейские виды вооружений и военной техники не столь результативны на поле боя, как хотелось бы польскому командованию. К тому же, они отличаются высокой стоимостью.

Южная Корея, в свою очередь, расширяет рынки сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса, и в этом плане очень заинтересована в сотрудничестве с потенциальными покупателями южнокорейского вооружения. Польша – один из таких типичных покупателей. Можно прогнозировать дальнейший рост связей и сотрудничества Варшавы и Сеула в данной сфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Южная Корея
Похожие новости
09.02.2023
Польшу не устроила нейтральная Украина. Ей нужен другой конец конфликта
06.02.2023
Украиной конфликт не ограничится. Названо новое место борьбы России и США
13.10.2022
Европейцы потратили миллиарды на вооружение. Но их ждало разочарование
16.05.2022
"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО
29.12.2021
Год великой поляризации
07.12.2020
Американские итоговые данные об оборонном экспорте в 2020 финансовом году
23.03.2007
Прощай, «Калашников»? Соцдрузья сперли на 8 млрд. долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь