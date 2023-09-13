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ТАСС

Times: на базе в Англии сократили время подготовки украинских военных из-за жалоб на шум

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Источник изображения: Gareth Fuller/ PA Images via Reuters Connect

Жители города Лидд, рядом с которым располагается база, пожаловались в местный совет на дым и участившиеся звуки взрывов на армейском полигоне

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Британские военные инструкторы на треть сократили время подготовки украинских военнослужащих на базе Лидд в графстве Кент из-за жалоб местных жителей на шум. Об этом сообщает газета The Times.

Жители города Лидд, рядом с которым располагается база, пожаловались в местный совет на дым и участившиеся звуки взрывов на армейском полигоне, который располагается рядом с городом с начала XX века. Как пишет издание, министерство обороны королевства согласилось на треть сократить число часов, которые приходятся на учения с применением военной техники, а также ограничить уровень шума. Как заявил командир базы подполковник Марк Пауэлл, в британских вооруженных силах хотят сохранить добрые отношения с жителями города.

На прошлой неделе начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс заявил, что 30-40% всех украинских новобранцев были подготовлены инструкторами из Соединенного Королевства. В этом году британские специалисты рассчитывают обучить еще около 20 тыс. украинских военнослужащих. Однако, как указал Сандерс, в будущем ставку нужно будет делать не на число обученных солдат, а на качество подготовки. По его словам, необходимо уделять особое внимание обучению командиров и боевому слаживанию с тем, чтобы ВСУ могли успешнее осуществлять общевойсковые операции. 

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Страны
Великобритания
Проекты
Военные учения
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