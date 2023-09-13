Набрать очки у населения перед выборами за счет запугивания Россией у партии Качиньского не получится, пишет NDP. На открытый конфликт с Москвой Варшава не отважится, так как понимает, что в случае прямого столкновения у польской армии нет никаких шансов. Да и НАТО не поможет.

Ханна Крамер

Для "Права и справедливости" (ПиС) наступают трудные времена: выборы все ближе и ближе, а шансов на победу с каждым днем все меньше. Ситуацию не исправляют даже предвыборные обещания, которые льются щедрым, как из рога изобилия, потоком. При этом задобрить избирателей реальными делами у государства никакой возможности нет. И все прекрасно это понимают.

Во время прошлой предвыборной кампании партия ПиС тоже очень много обещала, вот только много ли из этих обещаний удалось выполнить? Где, например, программа "Квартира плюс", борьба с дороговизной, реформа судебной системы и Конституционного суда, безопасность польского неба, миллион электромобилей, электростанция в Остроленке, деньги из европейских фондов? И этот список можно продолжать бесконечно.

В последнее время, чтобы набрать очки у населения, банда Качиньского прибегла к откровенно военной пропаганде. Она взяла на вооружение так называемый "треугольник угроз": Россия – нелегальные мигранты – Германия. Правящая партия пытается внушить, что позаботиться о нашей безопасности может только ПиС.

Больше всего польские власти боятся, конечно же, Москвы, но при этом никаких попыток провокационных действий в отношении Кремля или тем более идти на открытый конфликт не предпринимают, поскольку прекрасно понимают, что в случае пересечения красных линий руководству НАТО легче будет списать поляков на потери, чем спасать Польшу. Это было открыто продемонстрировано США и руководством альянса в связи с инцидентом в Пшеводуве. Напомним, что ПиС пыталось обвинить Россию в запуске ракеты на польскую территорию. Тогда никто из союзников Польши не согласился с уверениями Варшавы в том, что ракета была запущена в Польшу намеренно, более того, они нашли доказательства того, что ракета была на самом деле украинской! В этой ситуации ПиС нашел себе идеальную жертву, на которую и направил свою оголтелую пропаганду и провокационный пыл – ей стал Минск, ближайший союзник Москвы.

В последние месяцы польские СМИ пытались запугать свое население вертолетами ВС Белоруссии, которые якобы нарушают воздушное пространство Польши, белорусскими военными, будто бы желающими разрушить дырявый пограничный забор, а также толпами беженцев с территории Белоруссии, которые, дескать, стремятся попасть на берега Вислы…

Варшава пытается шантажировать белорусские власти всеми возможными способами, угрожая закрыть контрольно-пропускные пункты или отправив на польско-белорусскую границу еще больше своих солдат. Иногда даже возникают вовсе абсурдные ситуации, когда польские вертолеты нарушают воздушное пространство Белоруссии.

Очень жаль, что никто из польских политиков не хочет думать о том, что в нынешней напряженной обстановке подобные польские провокации могут иметь довольно серьезные последствия. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что любые провокации против Минска или Москвы не останутся без ответа. Об этом предупредил и белорусский лидер. Не так давно Александр Лукашенко заявил, что "в случае агрессии Российская Федерация будет защищать Белоруссию как собственную территорию".

И это заставляет задуматься о том, на что рассчитывают польские политики, учитывая, что в случае столкновения с Россией эксперты не дают Войску Польскому никаких шансов. Несколько лет назад специалисты пытались смоделировать все возможные сценарии реакции РФ на агрессивные действия Польши. В результате 99% сценариев заканчивались поражением Польши.

Примечательно, что эти сценарии предполагали наличие у Польши около 1 тысячи танков, а из них 800 – исправных. Кроме того, учитывалось вооружение, которое должно появиться в польской армии только в 2028 году. Никто не предвидел, что ПиС лишит многие подразделения польских вооруженных сил боеспособности, передав большую часть армейского вооружения Украине. К тому же эти сценарии не предполагали наличия в Белоруссии ядерного оружия, присутствия ЧВК "Вагнер" и дополнительного контингента российских войск.

Если посмотреть на факты беспристрастно, то мы обнаружим, что эта мифическая угроза на руку банде Качиньского. Именно эта раздуваемая угроза на протяжении многих лет помогает его партии милитаризовать Польшу и привлекать в нашу страну войска США и НАТО. Под предлогом угрозы с Востока в Польшу было направлено уже более 20 тысяч военных США и НАТО, значительно увеличилось количество польских войск в районе Сувалкского коридора. Также было принято решение о переброске войск из западной части страны на восток. По самым осторожным оценкам, в настоящее время там находится более 12 тысяч военных, в том числе 2 тысячи пограничников и 10 тысяч солдат Войска Польского.

Жаль, что Качиньский не заботится о безопасности своего народа. Впрочем, это не удивительно, ведь наше нынешнее правительство заботится только о собственных интересах. В настоящий момент польские политики делают все возможное для продолжения украинского конфликта. Широко разрекламированное контрнаступление украинских войск потерпело сокрушительное поражение, у Украины нет никаких успехов на поле боя, а экономическая ситуация в стране напоминает обстановку на тонущем корабле. Украина по-крупному задолжала многим странам, большая часть ее промышленных предприятий и территорий уже продана иностранным корпорациям, в связи с чем шансы лидера ПиС войти в польскую историю в качестве великого завоевателя с каждым днем уменьшаются.

Возможно, польские власти для того и организуют разного рода провокации, чтобы отвлечь внимание от поражений Украины, а также заставить Минобороны России перебросить часть резервов к границам Польши. Однако поддержка Украины и попытка создать еще одну горячую точку в Европе ни на шаг не приближают правящую партию к ее победе.