Войти
Военное обозрение

Президент на ВЭФ: Российский ВПК продолжит разработку оружия, основанного на новых физических принципах

281
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня на полях восьмого Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перед выступлением на пленарной сессии президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами, на которой сделал ряд заявлений. В частности, глава государства затронул тему так называемых «возвращенцев» — граждан РФ, по тем либо иным причинам покинувших страну и теперь возвращающихся из-за границы на родину.

Глава государства отметил, что пока не знает точной статистики, однако считает этот тренд не только положительным, но и естественным. Важно, что россияне «чувствуют сопричастность со своей Родиной», подчеркнул Путин.

По поводу возвращенцев — я еще не слышал. Но тенденция хорошая. Мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что «движуха пошла» и Россия сосредотачивается

— высказался по этому поводу российский лидер.

Он заметил, что такое решение каждый человек принимает самостоятельно, руководствуясь внутренними соображениями, и это тоже положительный момент. Люди, ранее покинувшие Россию и вернувшиеся обратно, теперь будут строить карьеру, самоутверждаться и трудиться на благо нашего государства, и это «очень здорово», считает президент.

Затронул глава государства и тему повышения обороноспособности России. Он отметил, что предприятия отечественного ВПК и дальше продолжат работать над оружием, основанным на новых физических принципах с применением ранее не используемых в мире технологий. Речь идет о перспективных вооружениях, к которым относится лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и прочие виды оружия.

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе

— заявил президент РФ во время встречи с модераторами.

Во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин большое внимание уделил развитию Дальнего Востока и Арктики, подчеркнув, что эти регионы были и остается приоритетом развития для нашей страны на весь 21 век. При этом ДФО остается частью общенационального хозяйственного комплекса и неразрывно связан с другими регионами России, отметил российский президент.

Российский лидер отметил, что Запад своими действиями, в попытке «изолировать Россию от всего мира», наносит себе больший вред, чем на то рассчитывалось. Глобальная экономика меняется, разрушаются экономические, финансовые и хозяйственные связи, которые западные страны сами и создавали в течение десятилетий.

Очень важно, что на этом фоне расширяются связи государств, которые не подчиняются внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. И таких государств становится все больше и больше, причем в разных регионах мира

— подчеркнул Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Похожие новости
02.08.2022
В новой Морской доктрине сделан упор на защиту мест добычи углеводородов
10.09.2021
На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях
23.07.2020
Polskie Radio (Польша): Россия отрабатывает выведение армии и флота из-под огня в Калининградской области
04.11.2019
Вбить клин в НАТО: в США Россию назвали военной угрозой
02.03.2018
Путин заявил об укреплении военной инфраструктуры в Арктике
20.11.2017
Президент Финляндии: "Ситуация в регионе Балтики сейчас опаснее, чем во времена холодной войны"
09.10.2013
Российская армия возрождается ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь