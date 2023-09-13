Президент на ВЭФ: Российский ВПК продолжит разработку оружия, основанного на новых физических принципах

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Сегодня на полях восьмого Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перед выступлением на пленарной сессии президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами, на которой сделал ряд заявлений. В частности, глава государства затронул тему так называемых «возвращенцев» — граждан РФ, по тем либо иным причинам покинувших страну и теперь возвращающихся из-за границы на родину.

Глава государства отметил, что пока не знает точной статистики, однако считает этот тренд не только положительным, но и естественным. Важно, что россияне «чувствуют сопричастность со своей Родиной», подчеркнул Путин.

По поводу возвращенцев — я еще не слышал. Но тенденция хорошая. Мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что «движуха пошла» и Россия сосредотачивается

— высказался по этому поводу российский лидер.

Он заметил, что такое решение каждый человек принимает самостоятельно, руководствуясь внутренними соображениями, и это тоже положительный момент. Люди, ранее покинувшие Россию и вернувшиеся обратно, теперь будут строить карьеру, самоутверждаться и трудиться на благо нашего государства, и это «очень здорово», считает президент.

Затронул глава государства и тему повышения обороноспособности России. Он отметил, что предприятия отечественного ВПК и дальше продолжат работать над оружием, основанным на новых физических принципах с применением ранее не используемых в мире технологий. Речь идет о перспективных вооружениях, к которым относится лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и прочие виды оружия.

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе

— заявил президент РФ во время встречи с модераторами.

Во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин большое внимание уделил развитию Дальнего Востока и Арктики, подчеркнув, что эти регионы были и остается приоритетом развития для нашей страны на весь 21 век. При этом ДФО остается частью общенационального хозяйственного комплекса и неразрывно связан с другими регионами России, отметил российский президент.

Российский лидер отметил, что Запад своими действиями, в попытке «изолировать Россию от всего мира», наносит себе больший вред, чем на то рассчитывалось. Глобальная экономика меняется, разрушаются экономические, финансовые и хозяйственные связи, которые западные страны сами и создавали в течение десятилетий.

Очень важно, что на этом фоне расширяются связи государств, которые не подчиняются внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. И таких государств становится все больше и больше, причем в разных регионах мира

— подчеркнул Путин.