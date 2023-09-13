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РИА Новости

"У нас уже есть". Военный эксперт об оружии на новых физических принципах

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Эксперт Сивков: у оружия на новых физических принципах – иные поражающие факторы

Президент Владимир Путин заявил о работе в России над оружием на новых физических принципах. В эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков рассказал об особенностях этого вида оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, которое "будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе". Заявление было сделано на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

В эфире радио Sputnik заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, действительный член РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых технологий и принципов действия, и в России уже есть подобное оружие.

"Если уже существующие системы оружия – это оружие на кинетическом принципе: разгоняется объект – пуля, снаряд, ракета – и бьет по цели, то оружие на новых физических принципах – это другие поражающие факторы, самые различные. В частности, электромагнитный импульс, лазер, пучок заряженных или нейтральных частиц. Самое "простое" – то, что у нас уже активно применяется, – это лазерный комплекс "Пересвет". Он у нас есть. Это лазерное оружие, наиболее интересное, перспективное направление. Он позволяет выводить из строя оптико-электронные системы наблюдения", – сказал Константин Сивков.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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