Швеция планирует увеличить оборонный бюджет в 2024 году на 2,4 млрд. долларов

ЦАМТО, 12 сентября. Правительство Швеции подтвердило, что предложило увеличить финансирование обороны в 2024 году более чем на 27 млрд. крон (около 2,4 млрд. долл.) по сравнению с текущим годом.

Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства 11 сентября, передает "РИА Новости".

Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Швеция увеличит военный бюджет в следующем году более чем на 20 млрд. крон (около 1,8 млрд. долл.), что будет соответствовать программе НАТО о выделении 2% ВВП на оборону.

"В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование обороны дополнительно на 700 млн. крон, что вместе с корректировками в сторону увеличения и ранее принятыми решениями приведет к росту финансирования более чем на 27 млрд. крон (около 2,4 млрд. долл.) в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Рост составит 28%", – говорится в пресс-релизе.

Таким образом, финансирование увеличится в два раза по сравнению 2020 годом, и уже в 2024 году Швеция выполнит требования НАТО о выделении 2% ВВП на оборону. Правительство рассчитывает увеличить финансирование обороны дополнительно на 1,2 млрд. крон (около 108 млн. долл.) в 2025 году и 7,4 млрд. крон (около 666 млн. долл.) в 2026 году, сообщает "РИА Новости".

Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.