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Военное обозрение

Пентагон принял решение о реорганизации ВВС США в преддверии наступления эпохи «конкуренции великих держав»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты приступают к реорганизации Военно-воздушных сил, нынешние ВВС не соответствуют современным требованиям и не способны конкурировать с аналогичными структурами других стран. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Соединенные Штаты вступают в эпоху "конкуренции великих держав", поэтому необходимо подготовить к возможному противостоянию с ними американские вооруженные силы, в том числе и ВВС. С января следующего года стартуют изменения в структуре Военно-воздушных сил, их будут оптимизировать под современные требования. Изменения коснутся как командной структуры, так и боевых частей, будут решаться вопросы поставок новых самолетов, обучения пилотов и т.д.

Цель заключается в том, чтобы наметить и начать реализовывать к январю 2024 года спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав (...) Мы не можем терять время

- заявил Кендалл.

Как отмечается, в первую очередь все изменения направлены на противостояние с Китаем, именно его в Вашингтоне считают основным геополитическим противником США. Россия также несет угрозу американцам, но не в такой степени. По данным разведки США, пока Россия воюет с поддерживаемой Западом Украиной, Китай готовится к войне, причем с Соединенными Штатами. Столкновение вполне вероятно, и оно может произойти в любой момент. Поэтому США должны встретить его "во всеоружии" и, конечно же, "победить".

Преобразования в ВВС США уже фактически начались, объявлено о создании трех новых оперативно-тактических групп, две из которых будут приданы Центральному командованию ВС США, а одна отправится в Индо-Тихоокеанский регион "сдерживать Китай". На данный момент это направление в Пентагоне считают наиболее приоритетным.

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Китай
Россия
США
Украина
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