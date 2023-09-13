Противник заявляет, что в дронах «Герань» Россия стала использовать защищённые от воздействия РЭБ антенны

Источник изображения: topwar.ru

После недавней атаки на военные объекты в Киеве украинские спецслужбы собирали обломки российских дронов «Герань-2». Один из крупных обломков, если он действительно принадлежит «Герани», привлёк особое внимание противника. Речь идёт об устройстве антенного типа (на опубликованном фото представлено как «Комета» - «Комета-М»), работающем с сигналом ГЛОНАСС.

Такого рода устройство может объяснить причину существенного повышения эффективности боевого применения «Герани» по объектам украинского режима. Речь идёт об антенне, которая имеет высокую устойчивость перед имеющимися в распоряжении у противника средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Источник изображения: topwar.ru

Противник, комментируя новшества в «Геранях» и продолжая называть их «Шахедами», признаёт, что в связи с появлением новых антенн в составе этих дронов-«камикадзе» у расчётов систем РЭБ возникли значительные проблемы.

Дроны в большинстве своём без особого труда преодолевают РЭБ-заслон, выстраиваемый ВСУ, нанося в итоге удар по тому объекту, который и был выбран изначально в качестве цели.

Для гражданских лиц на Украине это вполне благоприятная новость – в связи с тем, что украинская армия не сможет средствами РЭБ отвести российские «Герани» от военных объектов, а значит они (после радиоэлектронного воздействия со стороны самих ВСУ) не упадут туда, куда точно не направлялись, а именно на гражданские объекты украинских городов.