Байден наложит вето на предложенный палатой представителей бюджет Пентагона

Белый дом: Байден наложит вето на бюджет Пентагона

Президент США Джо Байден намерен наложить вето на законопроект палаты представителей об ассигнованиях на оборону на следующий год. Об этом сообщает 11 сентября издание Inside Defense со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.

«Если проект представят президенту, он наложит на него вето», — говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация не согласна с принятым палатой представителей проектом бюджета, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Белым домом предложениями. Кроме того, проект «угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев», указывают в Белом доме.

Уточняется, что республиканцы теряют время с однопартийным актом, который сокращает внутренние расходы и ставит под угрозу критические для американского народа службы. В Белом доме считают проект разрушительным для медицинского обслуживания военнослужащих в сфере репродуктивного здоровья. Беспокойство администрации вызывает и недостаточное отражение в проекте инициатив по контролю за изменением климата, документ также помешает администрации продвигать равенство.

Ранее, 14 июля, New York Post обнародовала результаты голосования, из которых следовало, что палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны (NDAA) на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Проект поддержали 219 конгрессменов, а против его одобрения высказались 210 человек.

СМИ отмечали, что перспектив прохождения через сенат у данного законопроекта, скорее всего, не будет. Демократы и умеренные республиканцы, опрошенные изданием, прогнозируют, что «оборонный законопроект в его текущей форме умрет в сенате». Поскольку республиканцы, находящиеся сейчас в оппозиции, включили в текст документа некоторые поправки, против которых выступает резко против правящая Демократическая партия.

Также в тот день сообщалось, что палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. Ее отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.

До этого, 10 июля, американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявлял, что выступит в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, который запретит Вашингтону экспортировать кассетные боеприпасы. По мнению республиканца, применение снарядов такого рода является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире и не положит конец конфликту на Украине.