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Военное обозрение

Силы теробороны Украины получили устаревшие британские бронетранспортёры FV432 и автомобили ГАЗ-66

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Источник изображения: topwar.ru

Силы территориальной обороны Украины получили на вооружение бронетехнику и грузовые автомобили. Торжественная церемония передачи техники прошла в Киеве, об этом сообщает украинская пресса.

Подразделения территориальной обороны Украины снабжаются по остаточному принципу, у них почти нет собственной бронетехники. Это положение решили исправить волонтеры из "Всемирного конгресса украинцев" и пересадить часть теробороновцев на британские бронетранспортеры. Пусть устаревшие, но способные перебрасывать личный состав к передовой, где они пешком отправятся на очередной "мясной штурм".

По данным украинской прессы, подразделения ТРО получили 13 британских бронетранспортеров FV432, 1 CVRT Stormer и 1 CVRT Shielder. Также им передали десять автомобилей ГАЗ-66 и два тягача МТ-ЛБ. Британские бронетранспортеры будут дооборудованы, на них установят приборы ночного видения, после чего вся эта техника отправится на фронт, где поступит на вооружение одной из бригад территориальной обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Мы эту технику будем использовать для транспортировки личного состава к переднему краю. Соответствующим образом, в обратном направлении, если есть такая необходимость, для транспортировки раненых и обеспечения их надежной защитой во время перемещения

- заявил командующий Силами ТРО генерал-майор Игорь Танцюра.

Ранее поставку бронетранспортеров FV430 Киеву обещал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но до Украины они так и не доехали. Теперь их у британцев выкупают волонтеры и передают силам теробороны.

Гусеничный бронетранспортер FV430 MK.3 Bulldog является усовершенствованной версией бронетранспортера FV430, созданной специально для британских подразделений в Ираке. Боевая масса 13 тонн. Экипаж 2 человека+десант 10 человек. Максимальная скорость - 72 км/ч, запас хода - 590 км (по шоссе), запас топлива - 454 литра на 590км. Вооружение - один пулемет калибра 7,62 мм, система установки дымов.

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Страны
Великобритания
Ирак
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
ГАЗ Группа
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