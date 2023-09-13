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ТАСС

Глава МО Германии заявил о росте угрозы шпионажа и диверсий на фоне конфликта на Украине

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Борис Писториус считает, что противостоять этой угрозе можно только с помощью сочетания превентивных и оперативных инструментов

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на фоне нынешнего конфликта на Украине угроза шпионажа и диверсий значительно возросла.

"Это то, чего мы не знали или знали очень мало за последние 30 лет", - заявил Писториус в ходе посещения Федерального ведомства военной контрразведки. Противостоять этой угрозе, по его мнению, можно только с помощью сочетания превентивных и оперативных инструментов. Когда дело доходит до операций, контрразведка играет центральную роль, считает министр. Недавнее задержание офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, как подчеркнул Писториус, показывает, что это так.

В то же время министр заметил, что борьба с экстремизмом продолжает иметь важное значение. "Экстремизму в Бундесвере нет места в какой бы то ни было форме", - резюмировал он.

Генпрокуратура ФРГ в августе сообщила о задержании гражданина страны в Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В ведомстве утверждали, что с мая он по собственной инициативе неоднократно обращался в генеральное консульство России в Бонне и посольство в Берлине и предлагал сотрудничество. При этом, по версии прокуратуры, мужчина однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке. Подозреваемый предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.

Томас Х. подозревается в осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки, но не в государственной измене. Как отмечают местные наблюдатели, это говорит о том, что либо у следствия пока нет доказательств того, что он передал секретную информацию, либо предлагаемые им сведения не представляли ценности. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения. 

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