Глава МО Германии заявил о росте угрозы шпионажа и диверсий на фоне конфликта на Украине

Борис Писториус считает, что противостоять этой угрозе можно только с помощью сочетания превентивных и оперативных инструментов

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на фоне нынешнего конфликта на Украине угроза шпионажа и диверсий значительно возросла.

"Это то, чего мы не знали или знали очень мало за последние 30 лет", - заявил Писториус в ходе посещения Федерального ведомства военной контрразведки. Противостоять этой угрозе, по его мнению, можно только с помощью сочетания превентивных и оперативных инструментов. Когда дело доходит до операций, контрразведка играет центральную роль, считает министр. Недавнее задержание офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, как подчеркнул Писториус, показывает, что это так.

В то же время министр заметил, что борьба с экстремизмом продолжает иметь важное значение. "Экстремизму в Бундесвере нет места в какой бы то ни было форме", - резюмировал он.

Генпрокуратура ФРГ в августе сообщила о задержании гражданина страны в Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В ведомстве утверждали, что с мая он по собственной инициативе неоднократно обращался в генеральное консульство России в Бонне и посольство в Берлине и предлагал сотрудничество. При этом, по версии прокуратуры, мужчина однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке. Подозреваемый предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.

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