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ТАСС

Ракетные комплексы "Бастион" Балтфлота "уничтожили" цели на большой дальности

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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В ходе учений военнослужащие также выполнили одиночные и групповые электронные пуски по пунктам базирования кораблей, защищенным командным пунктам и аэродромам условного противника

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения расчетов ракетных комплексов "Бастион", на которых решались задачи уничтожения отряда боевых кораблей "противника" на значительном удалении, а также пунктов их базирования, сообщила пресс-служба флота.

"Уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области", - говорится в сообщении. В маневрах было задействовано до 10 единиц боевой техники.

Отмечается, что расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника.

"Средства объективного контроля подтвердили точность действий личного состава и поражение назначенных целей", - сказали в пресс-службе. В роли отряда кораблей "неприятеля" выступали боевые корабли флота, выполняющие задачи в море.

В ходе учений военнослужащие ракетного соединения также выполнили одиночные и групповые электронные пуски по пунктам базирования кораблей, защищенным командным пунктам и аэродромам условного противника, находящимся на значительном удалении.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. 

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