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Военное обозрение

Глава МАГАТЭ заявил об «отсутствии опасности» в связи с применением боеприпасов с обеднённым ураном в ходе украинского конфликта

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о якобы «незначительных последствиях» с точки зрения ядерной безопасности ввиду использования в ходе украинского конфликта боеприпасов с обеднённым ураном. Об этом глава этой международной организации сообщил на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Коснулся Гросси и судьбы ЗАЭС, рассчитывая на то, что данный вопрос будет обсуждаться Москвой и Киевом на самом высоком уровне. В то же время, он высоко оценил работу наблюдательной миссии МАГАТЭ на вышеупомянутой станции, выразив уверенность в том, что таким образом специалистам удалось удержать ситуацию под контролем на самом атомном объекте.

Гросси:

Прежде всего, горжусь сотрудниками [МАГАТЭ], проявившими отвагу и мужество при осуществлении ими своих важных обязанностей в этом отношении

Примечательно, что несмотря на все предупреждения и серьёзные опасения российских властей по поводу поставок США Украине снарядов с обеднённым ураном, главу МАГАТЭ, по-видимому, это не сильно заботит. Делая такие циничные и абсурдные заявления, он видимо плохо отдаёт себе отчёт в реальной угрозе или делает вид, что не осознаёт реальных последствий от взрыва таких снарядов. Всё это лишний раз доказывает своевременно предпринятые действия российских войск по взятию станции под свой контроль ещё в начале спецоперации в целях обеспечения безопасности граждан и прилегающих к ней территорий.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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