У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле

Песков надеется, что Финляндия и Швеция не направят ракеты в сторону России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. У России нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, и Москва надеется, что у них не окажется ракет, которые будут направлены в сторону РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Ни со Швецией, ни с Финляндией у Российской Федерации нет никаких вопросов. У нас нет с ними вопросов, связанных с областью безопасности, у нас нет с ними вопросов, связанных с территориями. Эти страны не ведут гражданскую войну против своих регионов, эти страны не убивают у себя на территории русских, эти страны не запрещают у себя русский язык как язык изгоев. Поэтому у нас с ними нет проблем", - сказал он в интервью РБК.

"Мы не угрожаем ни Финляндии, ни Швеции. И мы надеемся, нам не угрожает ни Финляндия, ни Швеция. И мы надеемся, что на территории этих стран не окажется ракет, которые будут направлены в сторону нас", - добавил Песков.