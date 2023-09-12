Financial Times: НАТО проведет следующей весной крупнейшие со времен холодной войны военные учения

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Североатлантический альянс, ставший главным союзником Украины в борьбе с Россией, стал чаще проводить масштабные военные учения ближе к российским границам. Как отмечают некоторые эксперты, украинский конфликт открыл второе дыхание для блока НАТО, которому все труднее было существовать после окончания холодной войны и исчезновения угрозы, из-за которой он создавался.

Как пишет британское издание Financial Times, альянс планирует провести масштабные учения весной 2024 года. При этом издание отмечает, что это будут крупнейшие военные учения НАТО со времени окончания холодной войны.

Военные маневры Североатлантического альянса под названием «Стойкий защитник» должны пройти на восточном фланге альянса, включая территорию Германии, Польши и прибалтийских стран. Британская газета передает, что, возможно, учения начнутся уже в конце февраля 2024 года.

По данным Financial Times, в военных учениях НАТО примут участие более 40 тысяч военнослужащих стран альянса, более 50 кораблей и большое количество боевых самолетов, так как планируется совершить до 700 вылетов.

Очевидно, против кого будут направлены эти учения. В альянсе планируют в дальнейшем проводить подобные учения два раз в год, а не раз в год, пишет издание.