Войти
ТАСС

В МИД РФ заявили о примыкании Южной Кореи к линии Запада по поддержке Киева против РФ

297
0
0
Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

Директор первого департамента Азии ведомства Георгий Зиновьев отметил желание Сеула сохранить стабильные отношения с Москвой

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация на Украине оказала негативное влияние на отношения России и Южной Кореи, Сеул примкнул к линии Запада на поддержку Киева против РФ. Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Украинский кризис, безусловно, оказал негативное влияние на развитие российско-южнокорейских отношений. Сеул примкнул к линии коллективного Запада по поддержке киевского режима, являющегося инструментом в прокси-войне против России с целью нанесения ей «стратегического поражения»", - сказал Зиновьев.

Так, напомнил директор департамента МИД, год назад Сеул ввел санкции в отношении РФ, "в этом году существенно расширил перечень экспортных ограничений". "Серьезные убытки понесли южнокорейские производители, продукция которых пользовалась популярностью в России. Теперь они теряют этот рынок, - отметил Зиновьев. - Между РФ и Республикой Корея прервано прямое воздушное сообщение, что создает трудности для обменов, несмотря на сохранение в силе режима безвизовых поездок граждан. К сожалению, есть немало других примеров замораживания и сворачивания двусторонних связей".

В то же время он отметил желание Южной Кореи сохранить стабильные отношения с Россией, "обеспечить их динамичное восстановление после завершения украинского кризиса", однако окончательные выводы Москва сделает "по конкретным делам".

"В Республике Корея есть те, кто уважительно относится к России и выступает за поддержание взаимовыгодных связей с нашей страной. К их числу относим и недавно назначенного посла в России господина Ли До Хуна. Думаю, что при наличии доброй воли нам вполне по силам сохранить выстроенную за 30 лет с момента установления дипотношений с Сеулом комплексную архитектуру сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях и создать условия для поступательного движения вперед в будущем", - резюмировал Зиновьев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Южная Корея
Похожие новости
11.08.2023
На Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
05.09.2022
Польский генерал: Каждый танковый батальон сегодня на вес золота
01.06.2022
Канада закупит боеприпасы у Южной Кореи, чтобы восполнить дефицит вооружений из-за военной помощи Украине
07.03.2022
В Южной Корее отказались делиться с Украиной спутниковыми снимками
20.01.2021
Бессмысленный русский «Мистраль»
04.10.2017
Республика "Скад"
26.01.2016
Место в историях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"