Войти
ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что еще рано говорить о провале наступления ВСУ

339
0
0
Американский генерал Марк Милли
Американский генерал Марк Милли.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Марк Милли уточнил, что у Киева есть еще 30-45 дней на то, чтобы продолжать боевые действия при приемлемой погоде

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли считает, что пока слишком рано говорить, провалилось ли наступление Украины. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

"Слишком рано говорить, чем все закончится. Они [Вооруженные силы Украины] достигли по меньшей мере частичного успеха в том, что они собираются сделать, и это важно", - сказал Милли, подчеркнув, что у Киева есть еще 30-45 дней на то, чтобы продолжать наступление при приемлемой погоде. "После это грунт станет очень сырым, станет крайне сложно маневрировать. Затем придут зимние холода, и тогда мы посмотрим, к чему все идет. Однако прямо сейчас еще слишком рано говорить о том, провалилось это наступление или нет", - добавил он.

По словам Милли, пока украинские военные "уверенно продвигаются вперед" через российские оборонительные рубежи. Он подчеркнул, что уже давно предсказывал, что противостояние будет "долгим, медленным и тяжелым с большим количеством потерь", и его прогноз оправдывается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
25.07.2023
WSJ: надежды Запада на смелость и находчивость ВСУ не оправдались
21.03.2023
Вот почему Китай стремится стать посредником по Украине
02.02.2021
У Зеленского есть вопрос к Байдену: почему Украина до сих пор не в НАТО? (Українська правда, Украина)
01.04.2019
Поддержка ВСУ влетает США в копеечку
23.04.2018
Авиастроению в Украине - быть или не быть?
05.12.2014
Технологическая безопасность в XXI веке
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков